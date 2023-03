Henry Martín piensa en la renovación con Club América y no dejaría la Liga MX

La renovación de Henry Martín con el Club América no sería un problema que preocupe mucho a los seguidores del conjunto americanista pues el mismo delantero ha recalcado la intención de extender su contrato con el equipo de la Liga MX.

“No darme por vencido, ver como un escaloncito más para seguirme exigiendo y siempre querer ir por más es algo que agradezco me hayan enseñado desde chico mis papás y no darme por vencido porque es algo que me logró sacar del fondo y que me va a hacer seguir subiendo más”, dijo el delantero luego de vencer a las Chivas con el cuadro azulcrema.

Es por este motivo, y a que diferentes reportes que salen desde México, que el delantero no saldría del Club América para llegar así a otro equipo, donde están cuadros que hacen vida en Brasil y de Arabia Saudita buscando sus servicios.

Además, otro informe indica que el delantero de 30 años solo saldría de México con destino a un equipo de Europa, algo que sería complicado debido a su edad, aunque esto no implica que no tenga un rol de titular inamovible con el equipo azulcrema.

Martín tiene actualmente 11 goles y cuatro asistencias en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con el Club América y ha disputado 12 encuentros de los 12 posibles en el actual campeonato mexicano con la playera del equipo mexicano, con el que tiene vinculo hasta el 30 junio del 2024.

