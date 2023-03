Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de marzo de 2023

PISCIS

Aguas con dolencias en la espalda o cintura, no descuides tanto esa shingada parte y pon más atención a tus malestares. Pedos con tu familia en puerta, aprende a no caer en esas shingadas provocaciones y mejor acepta la voluntad de ellos y ellas, recuerda que al final de cuentas ellos siempre serán los que estarán ahí para apoyarte. Debes dejar atrás ya todos esos inches malestares, tristezas y m4madas del pasado, sino cierras de una buena vez esos pedos jamás estarás listo o lista pa’ recibir lo que la vida está por ofrecerte. Muchos cambios en tu vida, debes aprender a soltar a las personas que no quieren ya estar a tu lado, recuerda que si ellos no te necesitan a ti en tu vida tú no tienes por qué necesitarlos a ellos. Aguas con amistades falsas, te andan rondando shingos, ponlas a prueba y depura a quienes solo son estorbo. Si una vez juraste no volver amar, es momento de romper esa promesa pues un amor a distancia está por llegar.

ACUARIO

Cada día más perris y fuerte y eso se debe a los golpes que la vida te ha dado, sigue en la misma sintonía, haz tu corazón más duro y no se lo entregues al primer o la primera hija de la shingada que se te ponga enfrente. Viene una semana con shingos de cambios en tu vida, debes de aprender a no dejarte que te mangoneen tanto, las amistades son pa’ apoyarte en tus shingados errores y no pa’ shingarte, cuídate un shingo de una persona de tez blanca que últimamente te anda hablando mucho, te va traicionar, no juegues con fuego porque te vas a quemar, empezarás a cerrar los shingados ciclos que tenías pendientes, en el amor vienen celos y traiciones, no confíes tanto en tu pareja y siempre mantén la oreja parada, no hagas escándalo ni nada solo abre bien los shingados ojos pa’ que identifiques lo que pasa a tu alrededor. Si una vez ya te traicionaron, ponte buzo o buza y no caigas en el mismo error.

CAPRICORNIO

De todos los signos para las cuestiones amorosas siempre serás el más complicado porque a diferencia de todos los demás eres de corazón noble pero también cul3ro y sincero y buscar algo estable y duradero y no amores de ratos. Últimamente no crees en nadie, haces bien en ser más desconfiado, solo recuerda que no se puede ser duro o dura toda la vida, a veces hay que bajar la guardia, pero hay que saber con quién. Se más fuerte en tus decisiones y defiende tus puntos de vista. No juzgues a las personas y aprende aceptarlas con sus defectos sobre todo a tus amistades que se te da mucho eso. Posibilidades de reencuentros con familiares lejanos y vienen algunos problemas en la familia por chismes o faltas de acuerdos Cuídate mucho de dolores estomacales y empieza ya esa dieta que has descuidado. Requieres invertir más tiempo en tus cuestiones personales y no shingarte tanto en el jale que al final ese nunca se va a terminar ni se va a ir.

SAGITARIO

Vienen shingos de cambios en tu vida porque comenzarás a madurar en todos los sentidos, te has ap3ndejado mucho, pero empezarás a tomar rienda en tu vida y a poner las cosas en su lugar, recuerda que si la vida no te da algo tú debes arrebatárselo, pero jamás te quedes con las ganas. A veces me das shingos de miedo porque cuando te shingan eres muy hijo e hija de la fregada para cobrarte con creces las m4madas que te hacen; en cierto grado está bien que no seas dejado o dejada, pero debes aprender que es mejor dejarle a la vida y al shingado karma que hagan su trabajo, ellos se cobrarán en el momento exacto las perradas que te hicieron. Las relaciones a distancia son buenas siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a esperar y saber ser fiel, de lo contrario andas perdiendo tu tiempo.

ESCORPION

Cuida mucho tu parte física porque la has tenido bien inche descuidada, si quieres pescar algo bueno empieza a trabajar por tu físico que es por donde comienza el amor, si bien es cierto que los shingados sentimientos son los más importantes la primera impresión cuenta un shingo y sirve como anzuelo pa ganchar. No esperes recibir nada de nadie y mejor haz lo que tienes que hacer pa ser feliz, esta semana se va a tornar difícil, pero de ti pa depender que eso no suceda, no le des importancia a p3ndejadas, que no te quiten el sueño, mejor dale pa delante y arregla esos p3dos que has traído cargando desde hace tiempo. Urge una dieta pa desintoxicarte te va a ayudar un shingo a soltar los líquidos que andas reteniendo desde hace tiempo, recuerda que subes muy rápido de peso, así que trata de cuidar más tu alimentación. Hay una persona muy perra que se está enamorando de ti muy inche perro, recuerda que si no te vas a bañar no prendas el boilers ni lastimes a alguien que no te interesa.

LIBRA

Es necesario que dejes de esperar algo de los demás y mejor pongas atención a tu vida que la tienes muy descuidada por atender la de los demás, vienen p3dos familiares y discusiones, pero ni te apures que saldrás adelante en lo que menos lo esperas. Necesitas cerrar ciclos y comenzar de nuevo, es necesario poner en orden tus sentimientos y sobre todo tu corazón, a pesar de ser muy bitch a veces te ap3ndejas un shingo y cometes los mismos inches errores de siempre. Si sigues esperando te vas a cansar, nadie está pa estar esperando, a veces la vida se nos va cuando menos lo esperamos. Recuerda que tu no naciste pa rogar a nadie así que no empieces por hacerlo, a la shingada quien no te quiera o valore. Has descuidado un shingo tu cuerpo criminal y estas engordando un chorro, ponte ya las putas pilas o de lo contrario va a ser un pedo que regreses a tu talla.

VIRGO

Aguas con tropezar con las mismas inches piedras, no vuelvas a comer algo de lo que ya te hartaste. Posibilidades de viaje o de salir del shingado ejido. Ten cuidado con 2 amistades te están traicionando y hablando mal de ti. Recibirás visitas inesperadas, debes ya dejar de estar m4mando con las mismas inches cosas de siempre, recuerda que vida solo una ya no la desperdicies y pon más inche atención en lo que haces y en quien la desperdicias. Si buscas cambios en tu relación has las cosas distintas, vienen celos en puerta por culpa de alguien de facebook. Cuídate de enfermedades respiratorias y dolores de garganta, por andar enseñando de más te vas a enfermar. No le andes dando caldo de calzón a nadie y menos si ya tienes una relación. Aprende a soltar lo que ya no sirve y darte oportunidad de conocer a alguien más.

LEO

No te ha ido del todo bien en el amor, pero ha sido por tu p3ndejez, suelta todo aquello que te ha mermado y shingado la existencia, necesitas empezar de cero y echarle shingazos a lo que quieres y deseas. Pa que seguir con las mismas shingaderas de siempre, si quieres salir del shingado hoyo necesitas ponerte las pilas y comenzar a trabajar en eso, recuerda que tus planes y metas debes de guardarlas y hacerlas, no las cuentes porque la gente es muy inche envidiosa y te va a salir el asunto. Posibilidades de un viaje y de recibir un dinerito extra, si has tenido p3dos o discusiones con tu piores-nada todo se torna bueno pa’ arreglarse y solucionarse. Deja de pensar tantas m4madas antes de ir a la cama y mejor centra tu energía en ver las cosas como son, busca los medios pa’ lograr cada cosa y no te agüites por lo que otras personas digan o piensen.

CÁNCER

Si la vida ha sido perra contigo muéstrale que tú eres peor y no te dejes, dale en la punta y no te dejes, muéstrale a la gente y sobre todo a ti de lo que eres capaz, ve tras tus metas y sueños y que nadie te detenga, vienen compromisos sociales en los cuales hay shingos de posibilidad de conocer a alguien de muy buen perfil, arréglate más y ve más por tu físico si quieres pescar algo, no descuides esa parte que siempre será el primer gancho pa conseguir pareja. Cuídate mucho de seguir mendigando amor porque suele hacerse costumbre, recuerda que nadie merece tus ruegos y mucho menos tus lágrimas. Déjate de m4madas y ponte ya las pilas, si ese infeliz o esa hija de la shingada no hacen nada por estar contigo o acercarse a ti a la shingada, ya no pierdas más tú shingado tiempo en gente p3ndeja o de lo contrario te vas a quedar a vestir santos.

GÉMINIS

Aléjate de personas que te quiten el oxígeno o te hagan sentir que vales menos, aprende que nadie vale más que tú y que lo que quieres lo puedes cumplir con o sin ayuda de los demás. Eres un ser de luz que siempre ve por los demás, pero te ap3ndejas un shingo porque descuidas tu vida, recuerda que tus sueños son tan importantes como los de tu pareja o familia, no permitas que nadie los empañe y no busques cumplir los sueños de los demás sin antes haber cumplido los tuyos. Aguas con relaciones a distancias, solo están hechas pa amores fuertes. No esperes ya más de esa persona, si realmente le interesaras estaría ahí para ti cuando la necesitas y no cuando a él o ella se le da su shingada gana. Vienen celos de amistades y problemas por chismes y malos entendidos, deja en claro cómo están las cosas y recuerda que por más piadosas que sean las mentiras si salen a la luz vas a quedar en mal.

TAURO

Si buscas mejorar tu nivel económico déjate de huvonerías y pon los pies en la tierra, ponte a trabajar en eso, los negocios se prestan en tu casilla pa salir de la jodides en que te andas manejando. Si no tienes ninguna intención de iniciar una relación, deja de darles atole con el dedo a las demás personas y deja en claro bien cuál es tu situación, no es justo que enciendas el boilers y no te metas a bañar, recuerda que la vida es perra y te van a hacer eso mismo que tú haces a ti. Aguas con lo que les cuentas a tus amistades, son muy de ir a contar todo y agregarles más de la cuenta, te pueden meter en pedos, necesitas creer más en ti y mostrarte a ti mismo o misma que pueden salir delante de los shingazos que te da la vida, eres un ser fuerte y puedes shingarte a quien quieras y cumplir tus metas, aquí el pedo es que no crees en ti ni confías en tu corazón.

ARIES

Vienen días de cambios en los cuales debes de pensar un poco más en tu bienestar antes que en el de las demás personas. No pretendas cambiar quién eres para complacer a quien sabes no te va dar nada más que dolores de cabeza. Recuerda que eres muy perro para vengarte de quienes te dañan, pero también recuerda que el karma te ha cobrado cada error que has cometido así que tú sabes si es bueno o no shingarte a quien te shingó o simplemente dejarle a la vida que haga su trabajo, esta semana será de aventuras, te invitarán al café o saldrás a cenar con amistades, te vas enterar del rompimiento de una relación, si ya tienes pareja atiéndela como Dios manda porque le andan soplando la oreja y en cualquier momento podría irse. Deja de quejarte por lo que te sucede y mejor ponte las pilas para salir de situaciones p3ndejas en las que has han dado metido o metida, no confundas el cariño que te dan ciertas personas con amor, ten mucho cuidado en quien confías y a quien le pones tu corazón de lo contrario te van a lastimar como en ocasiones pasadas.