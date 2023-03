Lionel Messi tuvo miedo de quedar eliminados a manos de México en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi se enfrentó a la Selección de México en el pasado Mundial Qatar 2022 y antes de dicho duelo, el mismo astro del PSG le reveló a Rodrigo De Paul en una conversación el miedo que tenía en quedar eliminado ante el Azteca.

“Un día que nos permitieron ver a familiares, yo decido no ver a nadie porque no tenía humor y no quería transmitir esa energía fea… no quería ver a nadie y cuando todos estaban por bajarse, por irse, él me dice que tampoco le había dicho a nadie de la familia porque se sentía así, no quería que los chicos lo vieran así”, empezó De Paul sobre la charla con Lionel.

Aunque al final de la historia fue buena para Argentina, eso tras ver como Enzo Fernández aprovechó el error de Erick Gutiérrez para su gol, el 2-0 final, en Lusail Stadium, y claro, tras el golazo que anotó Messi desde fuera del área.

Sin embargo, antes de esto, el mismo Messi tenía miedo de quedarse fuera, al menos según lo relatado por el mediocampista argentino Rodrigo De Paul.

“Fueron 5 o 6 horas que nos quedamos los dos solos y los dos mal. Obviamente la mayoría de las veces piensas las cosas mal, intentas no decirlas, pero se creó un ambiente donde dijimos todo y me decía (Messi): “Boludo, con México podemos quedar fuera.

“Yo después de eso decía ‘¿Cómo me levanto?’. Claro, fue tan fuerte esa charla y tantas horas que obviamente pasas por eso (quedar fuera) y después por ‘a México lo liquidamos, arrancamos, nosotros somos los que hace 4 años que no perdemos y treinta y cuántos partidos’, pero pasamos por todos esos lugares”, explicó el jugador campeón del mundo que hace vida en el Atlético de Madrid.

