Aliados de Trump le han sugerido que baje el tono sobre el fiscal Bragg

El pasado viernes Donald Trump se convirtió en el centro de atención por haber publicado una imagen en Truth Social (que por cierto ya fue eliminada) donde se le ve sujetando un bate de béisbol y simulando dar un batazo al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.



A días de aquella postal, el exmandatario preguntó a varios allegados qué opinaban del revuelo que provocó la fotografía y según una fuente familiarizada en el tema le dijo a Rolling Stone que su círculo más cercano le aconsejó de manera gentil que se alejara de cualquier comentario o publicación que fuera “demasiado obvia” en sus implicaciones de violencia.

La misma fuente también indicó que Trump también estaba al tanto del rechazo que generó de algunos de sus aliados por su publicación, así como por advertir sobre “muerte y destrucción” si es recibe una acusación pro parte de Bragg.

“Mira, cualquiera que te diga ‘conozco a Donald Trump desde siempre, él confía en mí, le voy a decir que se calme’, está sobreestimando su influencia. Al final del día, Trump va a ser Trump, y no puedes evitar que haga todo lo que tú no harías. Podría prescindir de la charla de ‘muerte y destrucción’, ¿sabes?”, contó la fuente al medio antes citado.

Trump parece estar realmente preocupado por lo que hizo y a puerta cerrada habló sobre el tema y recibió un consejo “

“Pero cuando le preguntó a la gente qué pensaban de eso, algunos de nosotros advertimos al expresidente sobre cosas como sobre el bate (de béisbol), y el mensaje para él era doble y es un mensaje que creo que él entiende. Uno: no le des a Bragg algo que pueda usar en tu contra. Y dos: no facilites que estas personas te acusen de propugnar la violencia física. no necesitas darle a tus enemigos algo con lo que golpearte”.

El representante legal de Trump, Joe Tacopina, ha preferido mantenerse al margen del escándalo de bate de beisbol, pero no pudo ocultar que su cliente cometió un error.

“No soy el consultor de redes sociales (de Trump). Creo que fue una publicación desacertada que una de sus personas en las redes sociales publicó y rápidamente la eliminó cuando se dio cuenta de la retórica y la foto que estaba adjunta”, dijo el abogado presentador Chuck Todd en una entrevista con Meet the Press de NBC.

El congresista y aliado de Trump Sean Duffy criticó la forma en que colocó la cabeza del fiscal. Fue durante una entrevista con Fox News que dijo “no te quedes ahí con una pelota de béisbol y una foto de Alvin Bragg. Esto es de mala educación por parte del (expresidente Trump), a quien aprecio mucho”.

Trump, quien ha negado una y otra vez haber dado un pago de $130,000 dólares a Stormy Daniels para mantenerla callada sobre su supuesta aventura, también se ha tomado el tiempo para llamara “comunista” así como “animal” a Bragg. Incluso, llegó a decir que el fiscal de distrito de Manhattan estaba respaldado por “Soros” y de paso llamó “escoria humana” a los fiscales que investigan su caso.

Se espera que en los próximos días Trump ofrezca una disculpa a Bragg por la imagen que encendió las redes sociales y provocó enojo entre su círculo más cercano.

