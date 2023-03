Jennifer Aniston y Adam Sandler regresan a su faceta de detectives en ‘Murder Mystery 2’

Luego de tres años de espera, finalmente llegó a Netflix la secuela de la exitosa cinta ‘Murder Mystery’, protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, pareja cuya química y buen sentido del humor prometen dejar con la boca abierta.

Y es que esta nueva entrega, dirigida por Jeremy Garelick, el policía con mala puntería y la estilista volverán a verse envueltos en un homicidio en el que todas las potenciales pistas apuntan hacia ellos mismos.

Eso sí, a diferencia de la primera parte, ‘Murder Mystery 2’ cuenta con más acción y comedia. “En la primera éramos jóvenes, novatos. Ahora entendemos el asesinato. ¡Nos encanta el asesinato!”, contó Adam Sandler en entrevista con EFE. “Hay mucha más acción, ¡acción triple!”, reveló Aniston al ser cuestionada sobre lo mejor sobre la esperada secuela.

Otra de las grandes sorpresas de esta segunda entrega es la suma del actor Enrique Arce (“La Casa de Papel”, “Perdóname, Señor”) como parte del elenco. El español se encarga de dar vida a Francisco Pérez, un futbolista retirado que se unirá a las aventuras de Jennifer Aniston y Adam Sandler.

Al respecto, Arce reveló que cuando esta oportunidad tocó a su puerta no necesitó pensarlo dos veces, ya que supo que no se volvería a repetir. “Cuando me llegó la oferta yo decía: ‘¿Cómo he acabado en una película como esta, con esta gente a la que admiro y he seguido tanto?’, no me queda más que una sensación de agradecimiento con la vida”, contó en entrevista con La Vibra.

“Esta es la primera vez que me han llamado para venir directamente a Estados Unidos, entonces para mí es el proyecto más grande de mi vida, incluso más grande que ‘La Casa de Papel’. Esto es lo más grande que he hecho y seguramente que haré en mucho tiempo”, precisó.

Asimismo, detalló que ‘Murder Mystery 2’ son dos horas de risa aseguradas para el público. “Es una comedia donde ni el malo más malo es malo, es una comedia muy amable”, añadió.

Además de la adición de Enrique Arce, el público podrá disfrutar de la actuación de personalidades como Mark Strong, Adeel Akhtar, Mélanie Lurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma y Dany Boon, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Jennifer Aniston no oculta su odio a las redes sociales: “Son una tortura para mí”

• Jennifer Aniston confiesa por primera vez la razón por la qué no tuvo hijos con Brad Pitt

• Adam Sandler cumple 56 años en medio del éxito de su cinta “Hustle”