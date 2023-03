Rashel Díaz se somete a una cirugía estética y comparte los detalles en redes

Luego de varios días alejada de sus redes sociales, la comunicadora Rashel Díaz reapareció en Instagram con una inesperada publicación en la que reveló el motivo detrás de su ausencia, causando furor inmediato ya que se trató de un procedimiento estético.

Fue a través de sus historias que la conductora de programas como “Decisiones” y “Despierta América” se sinceró sobre la reducción de busto a la que se sometió recientemente.

“Haciendo presencia aquí en las redes. Tengo varios días que no estoy, sé que todos ustedes han estado preguntándome, me han enviado muchos mensajes, gracias, de verdad”, agradeció Rashel Díaz al inicio de su video.

De acuerdo con la famosa, su vida diaria se había visto afectada por fuertes dolores de espalda, razón por la que decidió tomar cartas en el asunto: “Desde hacía dos años ya había estado visitando doctores porque me quería hacer una reducción de senos porque me estaba causando muchos dolores en la espalda baja”, contó.

Presa del temor por los posibles efectos secundarios de una intervención quirúrgica para la reducción de senos, Rashel Díaz aplazó este proceso en varias ocasiones: “Pero ya los dolores eran muy fuerte, era demasiado… hasta que dije, ¡ya! Este 23 me la hago”.

Rashel Díaz vía Instagram. pic.twitter.com/tgmEvonQmH — Miss News (@MissNews5) March 29, 2023

Finalmente, el mes de marzo se convirtió en el periodo elegido para la operación y su proceso de recuperación. Eso sí, la conductora aprovechó este proceso para hacerse un “arreglito” más en otra parte del cuerpo.

“Ustedes saben que yo nunca oculto, no me gusta ocultar y el doctor me hizo una lipoescultura con láser en mi barriga, en la barriguita que tengo de los partos que es como del ombligo hacia abajo“, añadió durante su relato.

Para concluir, informó que los peores días de su proceso de recuperación y han pasado, por lo que ahora se concentra en retomar sus actividades diarias de una manera precavida para evitar cualquier tipo de complicación.

