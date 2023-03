Adán Jodorowsky, el músico nómada

A estas alturas de su vida, a Adán Jodorowsky no le molesta ni mencionar su apellido completo ni decir que es hijo de una de las figuras más prominentes del cine iberoamericano.

“Yo, durante años, estaba tratando de lograr algo algo sin apoyarme de un apellido”, dijo el músico y cantante. “Hasta el momento he sacado varios discos, he producido para varios artistas, se empezaron a llenar las salas [de mis shows], empecé a tener más seguridad en mí mismo”.

Todo marchó de maravilla en su carrera en la música, y entonces, decir que su padre es el cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, ya no le hacía mella. Tanto así que algunos de sus recientes discos están firmados con su nombre completo.

“Pero extrañé mi alter ego”, dijo el artista desde Ciudad de México, donde reside desde hace siete años. “El lugar donde uno puede ir a esconderse cuando uno está fuera de casa”.

Ese alter ego es Adanowsky, el pseúdonimo que este cantautor nacido en Francia revivió para “The Fool”, el álbum que estrenará el 13 de abril y del que ahora promueve “When the Angel Comes”, un tema que va acompañado de una melodía y letras de ensueño en el que tiene como invitada a Karen O, vocalista de la banda de rock Yeah Yeah Yeahs.

El sencillo viene acompañado de un video inspirado en un episodio del programa de suspenso Twilight Zone y en él participa el mismo Adán, su hermano Brontis y el sobrino de ambos, Dante. Los tres actúan en esta producción mientras que Brontis también lo hace como director y el sobrino como productor y cantante.

El disco está grabado en inglés, español y algo de francés, idiomas que Adán domina.

“He vivido en cuatro países”, dijo. “Eso viene de mi familia nómada, que salió de Ucrania al mundo entero […] Nací en Francia donde viví casi toda mi vida, y eso me hizo hablar italiano, español, francés, entonces no me puse una barrera para este disco”.

El título del álbum tiene que ver con una de las cartas del tarot, una de las aficiones de Adán —y de su padre—. Este personaje representa nuevos comienzos, fe en el futuro, no saber qué esperar, improvisación y creer en el universo, entre otras cosas.

Para Adán, es un personaje “que está explorando realidades, que está buscando su esencia, que está de viaje, en exploración”.

“Entonces es perfecto porque el disco corresponde muy bien a una búsqueda mía interior que tengo”, dijo el artista de 43 años. “Porque el personaje de The Fool es una especie de alquimista”.

Además de su carrera como músico, Adán se ha desarrollado como actor. Su próximo papel será en la película que su padre prepara, y que filmará a finales de año. En ella, el cantautor llevará el rol central.