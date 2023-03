Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Mundo maya

Maya: The Exhibition (Maya: La Exposición) en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) explora el auge y declive de la antigua civilización maya de México y Centroamérica a través de artefactos originales y exhibiciones científicas. La muestra recrea el ambiente de la selva tropical maya e incluye más de 250 objetos originales elaborados con piedras preciosas, cerámica, conchas y piedra; muchos de estos artefactos se presentan fuera de Guatemala por primera vez. Del domingo al 15 de enero. Boletos desde $11. Informes californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía del Royal BC Museum

Six Flags de espanto

El parque temático Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) ofrecerá terror a sus visitantes durante las vacaciones de primavera con Scream Break! Durante 14 noches, el parque tendrá dos laberintos de terror, tres zonas de espanto, ingreso exclusivo a algunas de las montañas rusas más icónicas, entretenimiento musical y comida y bebidas de temporada. Viernes a domingos 9 pm a 12 de la medianoche. Termina el 16 de abril. Los boletos tienen un costo adicional al de la entrada general; desde $40. Informes sixflags.com.

Ballet latino

La historia de la exitosa novela Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, ya es parte del repertorio del American Ballet Theatre, que estrena esta pieza en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) a partir de esta semana. En los papeles estelares están Herman Cornejo en el papel de Pedro y Cassandra Trenary en el rol de Tita. La música es interpretada en vivo por la Pacific Symphony. Termina el 2 de abril. Boletos desde $29. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Festival de flamenco

El Los Angeles International Flamenco Festival regresa al Redondo Beach Performing Arts Center (1935 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach) con la presencia de algunos de los más destacados e influyentes artistas de este género; algunos de ellos están por primera vez en Estados Unidos o en Los Ángeles. El sábado el programa cuenta con Ana Crismán, Dorantes, Pastora Galván y Cheyén. El domingo participan Ana Crismán, Nino de los Reyes, Lakshmi Basile “La Chimi”, David el Galli, Manuel de la Tomasa, David de Arahal y Cheyén. Ambos programas comienzan a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes laflamencofestival.com.

Foto: Cortesía

Festejo en Sesame Place

El parque Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) celebra su primer año de existencia con una serie de actividades para toda la familia, como encuentros especiales con los personajes de Sesame Street —Elmo, Cookie Monster, Abby Cadabby—, y presentaciones tipo pop-up en el parque con baile, canciones e invitados sorpresa. Asimismo, el parque ya tiene abierta la sección de albercas y toboganes, incluido el nuevo Count’s Splash Castle. En total hay más de cien elementos acuáticos disponibles para niños de todas edades. Para esta primavera, del 1 al 9 de abril se realizará el Elmo’s Eggstravaganza y del 15 de abril al 21 de mayo el Elmo’s Springtacular. Boletos desde $45. Informes sesameplace.com.

Foto: Cortesía

Videos latinos

Para celebrar la reciente publicación del libro Encounters in Video Art in Latin America por parte del Getty Research Institute, esta institución (1200 Getty Center Dr., Los Ángeles) tendrá una proyección con los editores en donde explorará la historia y el actual estado de experimentación artística con videos a través de América Latina como herramienta para el cambio social. Después de la presentación habrá una recepción. Domingo 4 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Celebración en el LA Zoo

La celebración Wild for the Planet en el LA Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) comienza en este parque con eventos todos los fines de semana de abril. La comunidad está invitada a festejar al planeta y a su rica biodiversidad con actividades, presentaciones y entretenimiento. Habrá alimentación de animales, actividades manuales sustentables para niños, pruebas de miel natural, presentaciones inspiradas en la ecología y demostraciones de arte. del sábado al 30 de abril. Boletos desde $17. Informes lazoo.org.

Foto: Cortesía

Reabre Skypark

La inusual nevada que azotó algunas partes de California recientemente impidió que lugares como el Santa’s Village Skypark (28950 California 18, Skyforest) operaran con normalidad. Ahora, este parque enclavado en las montañas de San Bernardino finalmente reabrirá sus puertas para que los visitantes disfruten de los últimos días con nieve. Abierto a partir del sábado. Boletos desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.

Exhibición ecológica

Washed Ashore: Art to Save the Sea es una exhibición en el South Coast Botanic Garden (26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Estates) en la que se pueden admirar 16 criaturas gigantes hechas con residuos de basura. Las esculturas son principalmente animales marinos y fueron creados por Washed Ashore: Art to Save the Sea, organización sin fines de lucro que busca inspirar un cambio en los hábitos de consumo de los seres humanos. Termina en septiembre. Boletos desde $19. Informes southcoastbotanicgarden.org.