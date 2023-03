Rodner Figueroa abre las puertas de su casa y habla como nunca de su salida de Telemundo

El venezolano Rodner Figueroa, quien lleva varios meses alejado de la televisión tras su despido de Telemundo, abrió las puertas de su hogar a la revista People en Español, a la que le dio un tour por los lugares más íntimos de la casa en la que vive desde hace 10 años en Florida y que comparte con su esposo Ernesto Mathies y con Gerónimo, su perrito.

El fashionista, que tiene en su pareja a un gran diseñador de interiores, compartió ciertos detalles de su acogedora y muy linda morada.

“En la entrada hay una Virgen del Rosario, que era de la abuelita de Ernesto, que la tenemos ahí como un símbolo de protección, para que todo el que entre a la casa esté libre de energía negativa. Queremos que este hogar sea nuestro refugio”, señaló el ex presentador de ‘Al Rojo Vivo’.

A continuación detalló que su casa es algo más que tan solo cuatro paredes y un techo, pues ahí han vivido grandes, pero también dolorosos momentos.

“Esta casa está llena de cosas que hemos acumulado en nuestros viajes. Esta casa relata nuestra historia a través de los objetos que hay en ella. Es una casa que tiene un alto sentido de la decoración porque Ernesto es diseñador de interiores. Es un hogar que se vive. Aquí todos los espacios se utilizan. Es una casa que tiene patina por eso, porque nosotros dejamos que la gente viva. La casa es para vivirla, no es un museo. No tenemos miedo de que las cosas se maltraten o se dañen porque las cosas son para usarlas y experimentarlas, y esta casa es una experiencia. Mi mamá siempre decía: ‘Esta casa transmite paz y armonía’”, puntualizó Rodner.

Aunque lleva desde noviembre de 2022 alejado de las pantallas, Figueroa encontró en las redes sociales y en su podcast los medios correctos para continuar vigente y muy activo, por lo que pudo manejar de la mejor manera posible el trago amargo que recibió.

“Me siento en paz, tranquilo, satisfecho, orgulloso. Me siento feliz, porque como todo en la vida son aprendizajes. Me llevo gratos recuerdos que atesoraré toda mi vida de las experiencias profesionales y personales que viví en esta segunda vuelta a Telemundo (…) No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión”, narró en otro fragmento de la entrevista.

Además de haber encontrado un emprendimiento en las redes sociales, Rodner también lanzó su propia línea de ropa y hasta su propio café.

Da clic aquí para ver el tour completo que dio para la portada de abril de People.

