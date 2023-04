David Bisbal es tundido por el día que intentó cantar éxito de Selena Quintanilla ¿Por qué? | VIDEO

La Reina del “Tex-Mex”, Selena Quintanilla, cumple 28 años que falleció y parece que el tiempo se ha detenido pues su música se escucha incluso hasta más que cuando estaba con nosotros en este mundo terrenal.

Tal ha sido su impacto en la música hispana que más de un artista ha decidido grabar sus creaciones, como en su momento fue el caso de la hija menor de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar. Quien hizo todo un disco tributo a la cantante mexicoamericana.

Y la verdad los arreglos de Ángela para que las melodías de Selena mantengan su esencia, pero de una forma innovadora sorprendieron a más de uno.

Pero no es el caso de todos los artistas que han intentado cantar sus canciones, como en esta ocasión el español David Bisbal fue víctima de ello.

El intérprete de “Dígale”, aprovechó que se encontraba soló para rendirle un breve pero sentido tributo a Selena. Por ello escogió la canción de “Como la Flor”, para interpretarla, pero muy a su estilo.

La verdad se vio excesivamente improvisado, pues lo hizo en el baño de un hotel. Empezando por ahí, comenzamos mal. Al inicio de la canción, el intérprete ibérico intentó bailar, pero sus movimientos en ningún momento fueron acordes a los de los que impuso Selena.

Y al momento de la interpretación las cosas se salieron un poco más de control pues no conseguía modular su voz al estilo de la “Reina del Tex-Mex”. Pues es real que al ser femenina podría ser más aguda, pero se notó que a Bisbal le costó alcanzar afinadamente las notas a las que llegaba Selena.

Aún más cuando existen videos en los que la famosa cantante estadounidense alcanzaba casi cualquier tono al cantar acapella.

Este video no es nuevo, ya tiene varios años en la red, pero las personas retomaron las imágenes para recordar la vez en la que el español quiso homenajear a la intérprete de éxitos como “El chico del apartamento 512” o “No me queda más”, pero no lo logró.

