Un terremoto de magnitud 4.2 cerca de Palomar Mountain sacudió el condado de San Diego

Un terremoto cerca de Palomar Mountain sacudió el condado de San Diego en el sur de California el viernes por la tarde.

El terremoto se midió inicialmente en una magnitud preliminar de 4.5 a las 6:16 p.m. Unos minutos más tarde, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) lo rebajó a 4.2 con epicentro en Mount Palomar, en el condado de San Diego.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que no se esperan tsunamis.

El temblor de 4.2, comenzó a 9 millas debajo de la superficie de la tierra y fue generado por el sistema de fallas de Elsinore.

“Esto sucedió en una falla más pequeña y sin nombre que es parte de Elsinore”, dijo el sismólogo de la Universidad Estatal de San Diego, Tom Rockwell a The San Diego Union Tribune. “Está debajo del monte Palomar, en una zona de roca granítica”.

El USGS dijo que se produjeron temblores sísmicos en la mayor parte del sur de California, llegando tan al noroeste como el área de Santa Mónica en el condado de Los Ángeles y hasta el lado este de Salton Sea. Friday night rumble! A M4.2 quake near Palomar Observatory at 6:16pm local time generated lightly felt shaking in parts of San Diego county. Did you feel it?https://t.co/Mb83iyWSu1— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 1, 2023

El temblor se notó en el centro de San Diego, donde los Padres se preparaban para un encuentro a las 6:40 p.m. partido contra los Rockies de Colorado en Petco Park.

