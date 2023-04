Carlo Ancelotti abre las puertas al interés de dirigir a Brasil: “Me encanta y me da ilusión”

El técnico italiano Carlo Ancelotti se retractó de sus palabras y reculó en que el fin de su carrera se produzca en el Real Madrid, con el que mostró su deseo de cumplir el año de contrato restante, aunque se abrió la puerta a la selección brasileña confesando que “le encanta” el interés y que le hace “ilusión” el proyecto.

“Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir”, manifestó Ancelotti este sábado en rueda de prensa.

Incluso Ancelotti reconoció que está abierto a sentarse con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, en un próximo viaje que realizará a Madrid. “No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiero hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo”, dijo.

Pese a que el técnico italiano anunció hace meses que cuando se acabase su segunda etapa en el Real Madrid se produciría el final de su carrera, los acontecimientos le han hecho cambiar de opinión. “No, vamos a ver”, respondió cuando fue preguntado si mantenía lo dicho.

Ramón Menezes fue designado como técnico interino de Brasil tras la partida de Tité, quien se marchó luego de la eliminación de la selección canarinha en Mundial Qatar 2022 en los cuartos de final ante Croacia.

Por su parte, el camino de Menezes no empezó de la mejor manera ante la ausencia de Neymar y la derrota 2-1 ante Marruecos en un encuentro amistoso de la Fecha FIFA.

Ancelotti nunca ha trabajado con una selección como entrenador. Su único cargo con un equipo nacional fue con Italia entre 1992 y 1995 como segundo entrenador. Desde allí estuvo como entrenador de 10 clubes entre los que figuran el AC Milán, Chelsea, PSG y Real Madrid.

Se especula que esta temporada sea la última de Ancelotti en el Real Madrid y Raúl González o el alemán Julian Nagelsmann comience un nuevo ciclo en el club merengue para la temporada 2023-2024.

