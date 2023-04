El LA Galaxy sin Chicharito no levanta cabeza y suma una nueva derrota ante el Seattle Sounders

El LA Galaxy sufre un nuevo tropezón en la MLS y esta vez caen en casa con marcador de 2-1 ante el Seattle Sounders, de esta manera el equipo angelino sigue sin poder sumar de a tres en cinco partidos disputados y se ubica en una comprometedora doceava posición de la Conferencia Oeste con 3 unidades a 12 de San Luis, el equipo en primer lugar.

Leo Chu is on fire lately! ♨️ pic.twitter.com/FPTu1odrSD — Major League Soccer (@MLS) April 2, 2023

La ausencia de Chicharito Hernández, goleador del equipo la pasada campaña, le está pesando un mundo a los dirigidos por Greg Vanney, que sin embargo cuenta con una profunda plantilla para no encontrarse en la actual situación y que hasta ahora no encuentra la fórmula para hacer andar al equipo que hasta ahora suma tres empates y dos derrotas.

Jordan Morris al minuto 21 y Léo Chú al 35 colocaron los goles para el Sounders, mientras que por el LA Galaxy, Jalen Neal al 63 colocaba el gol del descuento y que no le alcanzaría a la escuadra angelina ni para poder sumar un punto. Right place. Right time.



19-year-old Jalen Neal scores his first goal in MLS! #LAGalaxy pic.twitter.com/x5r7T6MTMS— Major League Soccer (@MLS) April 2, 2023

El próximo encuentro del LA Galaxy será contra el Houston Dynamo, el próximo sábado 8 de enero, allí Chicharito estará disponible, en un partido en donde los dirigidos por Greg Vanney están obligados a sumar de a tres sino quieren ver como se le siguen escapando las posibilidades de estar peleando los primeros lugares, de los cuales hoy en día se encuentran muy lejos.

