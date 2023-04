Ante acusación contra Trump exgobernador Asa Hutchinson se lanza como aspirante presidencial republicano

El Partido Republicano tiene un nuevo contendiente presidencial: el exgobernador de Arkansa, Asa Hutchinson.

Así lo reveló él mismo en una entrevista en ABC News, una decisión que tomó luego de viajar durante al menos seis meses por el país.

“Tomé una decisión, y mi decisión es que me postularé para presidente de los Estados Unidos. […] La razón es que he viajado por el país durante seis meses, escucho a la gente hablar sobre el liderazgo de nuestro país”, dijo. “Estoy convencido de que la gente quiere líderes que atraigan lo mejor de Estados Unidos, y no simplemente apelar a nuestros peores instintos”.

Hutchinson consideró que el expresidente Trump debería retirarse de la contienda mientras enfrenta las acusaciones en la Corte de Distrito de Manhattan, por el pago a la estrella porno Stormy Daniels.