Asesinaron a futbolista español de 24 años por una puñalada en el pecho

Paco Naval, futbolista de 24 años de edad, murió este domingo 2 de abril luego de que recibió una puñalada en el tórax en la localidad de Chipiona, donde residía.

El deportista fue trasladado al Hospital de Jerez tras sufrir la puñalada, pero debido a la gravedad de la herida fue trasladado al centro hospitalario Puerta del Mar de Cádiz. Naval falleció en horas de la madrugada luego de que no pudo sobrevivir al daño causado por la herida, informó el portal El Español,

El presunto autor de la agresión a Paco Naval fue un joven de 20 años de edad que utilizó un cuchillo de gran tamaño y lo clavó en el pecho del futbolista. El agresor acudió junto a su padre a las autoridades tras el suceso para entregarse en las dependencias de la Guardia Civil y fue puesto bajo disposición judicial.

Bueno, no tenemos palabras ni para empezar, esto parece una pesadilla, pero por desgracia es real, nuestro jugador Paco Naval Perez nos a dejado, a fallecido esta madrugada, una madrugada luchando entre la vida y la muerte, Paco solo tenia 24 años , toda una vida por delanteD.E.P pic.twitter.com/BPGFRL9xYR — Chipiona C.F. Oficial (@chipiona_c_f) April 2, 2023

“Una desgracia que nos ha conmocionado a todos y que nos entristece totalmente, un joven muy apreciado con toda la vida por delante”, expresó el Ayuntamiento de la localidad española de Chipiona tras el grave hecho.

El equipo Atlético Sanluqueño también detalló la carrera de Naval y expresó sus condolencias tras la muerte del futbolista de 24 años de edad.

“Paco militó en nuestra entidad entre los años 2014 y 2019, en las categorías de juvenil y sénior, jugando con nuestro filial. Muy querido en nuestra institución, firmó una de las páginas de nuestra historia, consiguiendo en la 16/17 el ascenso a la División de Honor Juvenil. El segundo de la historia del Atlético Sanluqueño CF”.

El Real Madrid también dedicó un mensaje de luto para Paco Naval y el club de Chipiona en redes sociales.

“El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Paco Naval, jugador del Chipiona C. F., y quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a su club, a sus compañeros y seres queridos. DEP”, escribió el club merengue. El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Paco Naval, jugador del Chipiona C. F., y quiere expresar sus condolencias y su cariño a todos sus familiares, a su club, a sus compañeros y seres queridos. DEP— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 2, 2023

