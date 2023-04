Emilia Clarke se une al Universo Marvel, en la serie de televisión “Secret invasion”

La actriz británica Emilia Clarke lleva uno de los roles protagónicos en “Secret invasion”, la nueva serie de Marvel Studios cuyas grabaciones continúan. Ella comparte créditos con Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Don Cheadle, Cobie Smulders y Olivia Colman.

La serie presenta a Nick Fury (Jackson) interactuando con el grupo de alienígenas conocidos como “The Skrulls”, quienes al mando de Talas (Mendelsohn) están en pie de lucha debido a promesas que Fury no cumplió desde hace varios años. Clarke interpretará a G’iah -la hija de Talas-, un personaje que apareció como una niña en la película de 2019 “Captain Marvel”.

Las grabaciones de “Secret invasion” están en la recta final; la serie contará con seis episodios y se estrenará el 21 de junio en Disney+. El año pasado Emilia (quien se hizo famosa mundialmente por el programa “Game of thrones”) recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el trailer de este nuevo trabajo, y escribió el mensaje: “Marvel me dejó entrar en su mundo…No puedo creer que me dejaran estar cerca de tanto talento. Pero aquí estamos, y realmente pienso que les va a gustar. Estoy segura” 😎❤️

