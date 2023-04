Julio César Chávez desmiente supuesto video viral de su hijo internado: “Están bien pend****”

Tras viralizarse un video en redes sociales de un hombre internado fuera de sí y que los usuarios comentaran que podría tratarse de Julio César Chávez Jr., la leyenda del boxeo Julio César Chávez salió a desmentir los rumores y aseguró que ninguno de sus hijos se encontraba en un hospital.

En su cuenta oficial de Twitter, el campeón mexicano indicó que su hijo se encuentra muy bien y se está preparando para su próxima pelea el 20 de mayo en una cartelera que lleva por nombre “El último adiós” y que protagonizará junto a Erik ‘Terrible’ Morales.

“En redes sociales anda un video donde supuestamente es mi hijo, pero no es. Están bien pend****, con todo respeto“, dijo.

No se crean en pedejadas pic.twitter.com/STIsZKLtaV — Julio César Chávez (@Jcchavez115) April 1, 2023

Cabe resaltar que el ‘Junior’ estuvo por más de un año internado en un centro de rehabilitación para tratar su problema con las adicciones. Por ello, el hijo del campeón mexicano indicó que está contento de subir nuevamente al ring.

“Estoy muy contento de poder subir al ring, después de más de una año sin poder hacerlo (…) Me da mucho gusto poder volver a boxeador porque pues posiblemente no me queden muchos años en el boxeo. Tengo otra oportunidad de subirme al ring, quiero hacerlo de la mejor manera”, comentó el boxeador mexicano en rueda de prensa.

La función que se realizará en el Estadio Caliente de Tijuana (México) también contará con la presencia de su hijo Omar Chávez y la boxeadora mexicana Jackie Nava: el primero tendrá un oponente extranjero que aún no se ha confirmado y la segunda se verá las caras con Joliss Alejandra Guzmán.

Julio César Chávez, de 60 años, fue campeón en tres diferentes divisiones y su última pelea como profesional fue en 2005, pero en 2021 el pugilista se subió al ring para una pelea de exhibición ante Héctor Camacho Jr. La leyenda mexicana cuenta con un récord de 107 victorias, seis derrotas y 2 empates.

