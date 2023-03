Julio César Chávez enfrentará a Erik ‘El Terrible’ Morales en una pelea de exhibición en mayo

Julio César Chávez subirá nuevamente al ring en una pelea de exhibición ante Erik ‘El Terrible’ Morales el próximo 20 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana (México). La función que lleva por nombre “El último adiós” podría marcar el retiro definitivo de la leyenda del boxeo mexicano.

El anuncio fue oficializado en una conferencia de prensa realizada el pasado lunes. Sus hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez también formarán parte de la cartelera: el primero se enfrentará con un argentino y el segundo tendrá un oponente extranjero que aún no se ha confirmado. Además, la boxeadora Jackie Nava se verá las caras con Joliss Alejandra Guzmán.

El tricampeón mexicano de boxeo indicó que El Terrible Morales le lleva ventaja en la edad y también expresó que no está seguro de si esta será su última pelea porque quiere retirarse en Culiacán.

“Ya me cuesta mucho trabajo subirme al ring, no es lo mismo que entrenar diario en mi casa (…) Lo bueno es que Erik me lleva ventaja, pero en la edad. Esta exhibición es emocionante, porque nos cuidamos y tenemos conciencia, aunque los años no pasan de gratis, esto requiere un esfuerzo extra”, dijo Chávez.

“Quiero hacer esta exhibición y lógicamente me gustaría, con todo respeto, retirarme en Culiacán. Pero no sí se me alcance el tiempo”, afirmó.

Por su parte, Erik ‘El Terrible’ Morales expresó que esta tampoco será su última pelea y que llegará en buena forma para enfrentar al “viejo” Julio César Chávez.

“No va a ser mi adiós, ya encerrados vamos a saldar deudas con los chilangos. Va a estar bonito, no se le vaya a caer algo al señor, ya está viejo. Nos vamos a divertir”, comentó.

Julio César Chávez, de 60 años, fue campeón en tres diferentes divisiones y su última pelea como profesional fue en 2005, pero en 2021 el pugilista se subió al ring para una pelea de exhibición ante Héctor Camacho Jr. La leyenda mexicana cuenta con un récord de 107 victorias, seis derrotas y 2 empates.

