Al comprar un seguro de coche, más grande no es mejor

Los mayores anunciantes obtienen calificaciones medias o inferiores en las últimas calificaciones de seguros de coche de CR, y USAA se sitúa a la cabeza en todos los aspectos

By Tobie Stanger

Additional reporting by Kaveh Waddell

Puede ser que las grandes aseguradoras como Geico, Progressive y Allstate sean las más conocidas, pero son sus competidoras menos conocidas las que obtienen sistemáticamente puntuaciones de satisfacción más altas en la última encuesta de miembros de CR sobre seguros de coche.

De hecho, de las cuatro aseguradoras en la categoría más alta de la calificación de seguros de coche de Consumer Reports, ninguna está entre las que más gastan en publicidad de seguros de coche. Es más, más de una docena de aseguradoras están por encima de las grandes.

USAA, NJM, Amica y Erie encabezan las calificaciones de CR de 36 compañías de seguros de auto. Las cuatro aseguradoras obtuvieron puntuaciones muy favorables de los miembros de Consumer Reports.

Sin embargo, USAA, con sede en San Antonio, fue la única aseguradora que obtuvo puntuaciones superlativas en todas las categorías. Estas categorías incluyen el precio pagado por las primas; la liquidación de siniestros; el servicio de atención al cliente no relacionado con siniestros; los intentos proactivos de la aseguradora por ofrecer ayuda y asesoramiento a los clientes; la exhaustividad con que las aseguradoras informan a sus clientes sobre las opciones de sus pólizas; la amplitud de la cobertura, y la claridad del contrato de una póliza.

3 de las 4 marcas principales limitan los requisitos

USAA fue la única compañía que obtuvo las máximas calificaciones por la minuciosidad y claridad con que presentó sus opciones de pólizas a los consumidores, según los miembros de Consumer Reports que respondieron a una encuesta que realizamos en el verano pasado. En esa encuesta, 40,251 miembros de CR nos proporcionaron 47,713 informes sobre sus experiencias con las compañías de seguros de autos. (Los miembros de CR no son necesariamente representativos de la población estadounidense).

NJM, Amica y Erie fueron las únicas aseguradoras que obtuvieron las mejores puntuaciones en tramitación de siniestros, atención al cliente no relacionada con siniestros, prestación de ayuda y asesoramiento proactivos y amplitud de la cobertura. Además, NJM también obtuvo la puntuación más alta en satisfacción con los precios.

En particular, tres de las cuatro principales aseguradoras de coches limitan a quién cubren. NJM, con sede en West Trenton, Nueva Jersey, ofrece seguros de coche a residentes de Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Ohio y Pensilvania. Erie, con sede en Pensilvania, asegura a residentes de 12 estados del Este y el Medio Oeste, además del Distrito de Columbia.

USAA ofrece cobertura a militares en servicio activo, en la guardia o en la reserva; veteranos; cadetes y guardiamarinas, y familiares que reúnan los requisitos necesarios, incluidos los descendientes de clientes de USAA. Está disponible en todos los estados y territorios de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y en algunos lugares del extranjero.

Amica, con sede en Lincoln, Rhode Island, vende seguros de coche en el Distrito de Columbia y en todos los estados excepto Hawái.

Amica, NJM y USAA han estado entre los tres primeros en todas las calificaciones de seguros de coche de CR desde 2004.

Existen muy buenas alternativas

Para los consumidores que no pueden obtener cobertura de las cuatro fabulosas compañías, nuestras calificaciones destacan muchas alternativas que merecen la pena, y la mayoría no son los grandes nombres en los que podrías pensar. Quince compañías obtuvieron puntuaciones globales que las situaron en nuestro siguiente nivel de calificación “favorable”.

Además de algunos grandes nombres como State Farm y American Family, la lista cum laude incluye a la gran aseguradora Cincinnati Insurance Company, que vende cobertura de automóvil en 45 estados y D.C.; aseguradoras regionales como PEMCO y West Bend; aseguradoras que limitan los requisitos, como Auto Club Group (que ofrece seguro a los miembros de AAA en numerosos estados), y California Casualty (que cubre a educadores, profesionales de enfermería y personal de primeros auxilios, entre otros).

Anunciantes importantes con calificación media o baja

Geico, la aseguradora de coches que más dinero gasta en publicidad, se encuentra entre las 15 aseguradoras en el nivel medio de las calificaciones de CR. De hecho, la mayoría de los 10 mayores grupos aseguradores del país, incluidos los grandes anunciantes como Progressive y Allstate, obtuvieron esta calificación global de aprobado por parte de nuestros miembros.

Liberty Mutual, otra de las principales aseguradoras de autos, se une a Kemper en la parte inferior de las calificaciones de CR, con una puntuación global menos que estelar que los coloca en nuestro nivel de calificaciones “desfavorables”.

Allstate, Kemper y Liberty Mutual obtuvieron la calificación más baja disponible, “muy desfavorable”, por el precio de las primas.

“Los accidents más frecuentes y graves y los precios de las reparaciones impulsados por la inflación están provocando un aumento de las tarifas de los seguros de autos”, dijo Billy Miller, portavoz de Allstate. “A pesar de ello, los clientes siguen obteniendo precios competitivos con Allstate y pueden ahorrar dinero con Drivewise y Milewise en función de tu conducción”, en referencia a los programas telemáticos que monitorizan el estilo de conducción de los clientes.

Barbara Ciesemier, portavoz de Kemper, declaró: “Somos principalmente una aseguradora especializada en automóviles que atiende las necesidades únicas de mercados desatendidos que otras compañías suelen evitar. Escuchamos a nuestros clientes y agentes para entender sus expectativas de productos y servicios, y nos centramos en cumplir las promesas de nuestras pólizas”.

El precio es un factor importante

Según otra encuesta representativa a escala nacional realizada por Ipsos para CR entre agosto y septiembre de 2022 a más de 11,500 adultos en los Estados Unidos, el precio fue por mucho la principal motivación a la hora de cambiar de compañía.

Entre el 28% de los conductores que cambiaron de aseguradora en los últimos cinco años, el 58% afirmó que una de las razones fue que la nueva compañía les ofrecía un mejor precio. El 37% dijo que había cambiado al menos en parte porque su aseguradora anterior había subido las primas. (La encuesta permitía a los encuestados enumerar varias razones).

Aunque el precio de las primas también fue un incentivo importante para que los conductores más jóvenes cambiaran de aseguradora, los conductores menores de 60 años eran más propensos que los de más edad a cambiar de aseguradora por razones que van más allá del precio. Son más propensos a decir que su aseguradora anterior les ofrecía una mala experiencia en siniestros o no respondía a cuestiones no relacionadas con siniestros, y más propensos a cambiar de aseguradora por recomendaciones de familiares y amigos.

Los conductores eran especialmente propensos a decir que se cambiaron a Geico porque consiguieron mejores tarifas, según la encuesta.

Pero trucos publicitarios como el Gecko de Geico, Flo de Progressive, el Emú de LiMu y el Salón de Reclamaciones de Farmers Insurance tuvieron un impacto relativamente escaso en el cambio de aseguradora. Solo el 8% de los encuestados afirmaron que la publicidad les hizo plantearse cambiar de aseguradora.

Oportunidades perdidas para ahorrar dinero

Aunque la mayoría de las personas que cambiaron de compañía aseguradora afirmaron haber tenido mejores tarifas, la encuesta de Ipsos/CR reveló que pocas de ellas se molestaron en comparar precios. Solo el 15% de los conductores que cambiaron de aseguradora en los cinco años anteriores afirmaron que comparaban precios con regularidad para conseguir la mejor oferta. De hecho, más de una cuarta parte de los conductores llevan 15 años o más con su compañía actual.

Fijar bien el deducible. Un deducible alto reduce tu prima porque pagas más de tu bolsillo si tienes un siniestro. Si tienes un buen historial de conducción y no has tenido un accidente con culpa en años, o nunca, optar por un deducible más alto en colisión puede ser una buena opción. Eso sí, asegúrate de que puedes pagarlo si se te acaba la suerte.

Combina las coberturas del coche y la vivienda. Asegurar la vivienda y el coche con la misma compañía puede suponer un ahorro en una o ambas coberturas, según el Insurance Information Institute, una organización del sector.

Asegúrate de obtener los descuentos disponibles. Pregunta por los descuentos, incluidos los que se aplican a los elementos de seguridad incorporados al coche, a los Pregunta por los descuentos, incluidos los que se aplican a los elementos de seguridad incorporados al coche, a los buenos estudiantes (normalmente, un promedio notable o superior en la escuela), al bajo millaje diario y a la realización de un curso de conducción segura. Todos ellos pueden reducir tu prima.

Mantén una buena puntuación de crédito. Muchas aseguradoras de autos utilizan puntuaciones de seguro basadas en el crédito para ayudar a fijar las primas de tu seguro de coche, una práctica contra la que CR ha abogado. Sin embargo, la mayoría de los estados permiten esta práctica, que según los críticos castiga injustamente a las personas por factores relacionados con su conducción. En general, las Muchas aseguradoras de autos utilizan puntuaciones de seguro basadas en el crédito para ayudar a fijar las primas de tu seguro de coche, una práctica contra la que CR ha abogado. Sin embargo, la mayoría de los estados permiten esta práctica, que según los críticos castiga injustamente a las personas por factores relacionados con su conducción. En general, las puntuaciones más bajas producen primas más altas, aunque el impacto varía de una aseguradora a otra. (Varios estados, como California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Oregón, Utah y Washington, prohíben o restringen el uso de puntuaciones de seguro basadas en el crédito).

Comprueba qué otros factores tiene en cuenta tu aseguradora. En muchos casos, En muchos casos, tu puesto de trabajo o tu nivel de estudios también pueden influir en el precio que pagas por el seguro de coche, lo que puede elevar las primas de quienes menos pueden permitírselo. California y Massachusetts no permiten a las aseguradoras tener en cuenta tu trabajo o tus estudios, y muchas aseguradoras han dejado de hacerlo también en Nueva York. Pero si vives en otro lugar y no tienes un título universitario ni un trabajo de alto nivel, considera la posibilidad de buscar en aseguradoras más pequeñas como CURE y Root (que CR no califica). Ambas compañías se comprometen a no tener en cuenta en sus precios el puesto de trabajo y los estudios del asegurado; CURE tampoco utiliza la puntuación crediticia, y Root dice que dejará de hacerlo en 2025.

