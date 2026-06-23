California implementa nuevas leyes que impactan a varios sectores

California implementa a partir del 1 de julio nuevas leyes que impactan en distintos sectores, que van desde los incrementos al salario mínimo en ciertas ciudades hasta el etiquetado estandarizado de las fechas de caducidad para evitar el desperdicio de alimentos.

Se regula también la divulgación obligatoria de alérgenos en los menús, en los límites de volumen para los anuncios en streaming y la prohibición de ciertas pistolas automáticas.

Se permite multar a los vehículos autónomos, normar que las escuelas restrinjan el uso de teléfonos inteligentes, así como incluir información sobre las líneas de ayuda LGBTQ+ en las identificaciones de los estudiantes.

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Las siguientes son las leyes, aprobadas por la Legislatura de California y firmadas por el gobernador Gavin Newsom, que entran en vigor desde el primer minuto del 1 de julio de 2026:

Derechos del consumidor

SB 68: Alérgenos alimentarios

El Proyecto de Ley SB 68, conocida como Ley de Divulgación de Alérgenos para Experiencias Gastronómicas (ADDE), exige a las cadenas de restaurantes proporcionar avisos claros y por escrito sobre los principales alérgenos alimentarios contenidos en los platillos de su menú.

Los establecimientos deben revelar la presencia de nueve alérgenos principales, entre ellos la leche y los maníes añadidos, ya sea directamente en sus menús físicos o mediante alternativas digitales accesibles como códigos QR y tablas de alérgenos.

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La ley se aplica a cualquier grupo de restaurantes, franquicias o cocinas que opere bajo la misma marca y que tenga 20 o más establecimientos en el país.

AB 660: Etiquetado de alimentos

Es una ley de protección al consumidor promulgada para reducir drásticamente el desperdicio de alimentos mediante la estandarización de las etiquetas en los alimentos envasados en el estado.

La norma prohíbe las fechas de caducidad confusas que suelen llevar a las personas a desechar prematuramente alimentos en buen estado.

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En su lugar, los fabricantes deberán utilizar una terminología uniforme, exigiendo la indicación: “Consumir preferentemente antes del” para garantizar la máxima calidad del producto y: “Consumir antes del” para la seguridad alimentaria púbica.

El nuevo sistema de etiquetado tiene como objetivo que las familias ahorren dinero y evitar que miles de millones de libras de alimentos en buen estado sean desechados.

SB 576: Anuncios en streaming

La norma prohíbe a los servicios de streaming, como Netflix y Hulu, reproducir anuncios con un volumen considerablemente mayor que el de la programación habitual.

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La ley obliga a las plataformas de streaming a cumplir con los mismos estándares que una ley federal de hace 15 años que limita el volumen al que las emisoras de televisión y cable pueden emitir sus anuncios.

Ámbito laboral y atención de salud

Aumentos del salario mínimo

El salario mínimo por hora aumenta en ciertas ciudades y condados del sur de California, como Los Ángeles ($18.42 dólares por hora), condado de Los Ángeles ($18.47 dólares), Malibu ($17.91 dólares), Pasadena ($18.57 dólares) y Santa Mónica ($18.47 dólares por hora).

Para ver una lista de los salarios mínimos municipales, puede consultar este enlace.

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Tarifas especiales para ciertos sectores

A partir del 1 de julio, los trabajadores del sector salud en grandes sistemas hospitalarios (con 10,000 o más empleados a tiempo completo) o clínicas de diálisis tendrán un incremento en sus salarios a $25 dólares por hora.

Ciudades como Los Ángeles, Glendale y Long Beach aumentarán el salario mínimo de sus trabajadores de hoteles y hostelería a $25 o $26.50 dólares por hora, lo que también impacta a ciudades vecinas, como Santa Mónica, que igualan de forma automática sus salarios con los hoteles de Los Ángeles.

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Los trabajadores de centros más pequeños, las clínicas comunitarias y las residencias de ancianos tendrán un incremento gradual en sus salarios. Por ejemplo, las clínicas generales pagarán $23 dólares por hora.

SB 669: Servicios perinatales en hospitales rurales

La norma aborda la crisis de la atención médica rural con la creación de un programa piloto de 10 años que permite que hasta cinco hospitales rurales calificados de “acceso crítico” establezcan unidades perinatales de reserva.

La ley busca combatir la escasez de servicios de maternidad en ciertas zonas, brindando a las mujeres embarazadas de regiones aisladas acceso a asistencia hospitalaria local durante el parto, en lugar de obligarlas a conducir durante horas mientras están en trabajo de parto.

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El programa piloto se pondrá en marcha en hospitales sin fines de lucro en los condados de Humboldt y Plumas.

Seguridad pública

SB 79: Ley de Viviendas Asequibles Cerca del Transporte Público

La norma anula las restrictivas leyes locales de zonificación para permitir la construcción de viviendas multifamiliares de alta densidad en un radio de media milla de las principales paradas de transporte público.

La ley establece mínimos estatales de altura y densidad en función de la proximidad al transporte público, mientras que exige una asequibilidad estricta en el lugar y protecciones contra el desplazamiento de los inquilinos.

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Se otorgan a las ciudades locales vías de cumplimiento alternativas para introducir gradualmente estos cambios de zonificación o eximir temporalmente a ciertas zonas de alto riesgo de incendios forestales y a distritos históricos.

AB 1777: Vehículos autónomos

Es una ley de seguridad vial que endurece las medidas contra los taxis sin conductor. Subsana una laguna legal al permitir que la policía multe oficialmente a las empresas de vehículos autónomos por infracciones de tráfico, al igual que a los conductores humanos.

Las empresas de vehículos autónomos deben proporcionar a los servicios de emergencia una línea telefónica prioritaria disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y equipar los autos con sistemas de comunicación bidireccionales para que los agentes hablen directamente con los operadores.

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Si un taxi autónomo bloquea el paso en una zona de emergencia o desastre, los servicios de emergencia pueden desplegar una geocerca digital. La empresa debe obligar al vehículo a marcharse o desviarse en un plazo de dos minutos.

AB 1127: Prohibición de Glock

El proyecto de ley exige a los vendedores de armas de fuego autorizados que dejen de vender ciertas pistolas semiautomáticas, en particular las de tipo Glock.

La norma reclasifica como “pistolas convertibles en ametralladoras” debido a un mecanismo de gatillo específico que permite convertirlas fácilmente en armas automáticas.

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Dicha prohibición únicamente se aplica a las ventas comerciales de inventario nuevo; no prohíbe la posesión, y las transferencias entre particulares siguen siendo legales.

Escuelas y privacidad personal

SB 760: Baños de género neutro

La norma exige que todas las escuelas públicas, autónomas y privadas de nivel primaria y secundaria proporcionen al menos un baño de fácil acceso y sin cerradura, de uso universal, para el uso de los estudiantes.

Esta ley tiene como objetivo crear espacios seguros y no discriminatorios para los estudiantes LGBTQ+ y no binarios.

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Para minimizar los costos, los distritos escolares pueden cumplir con este mandato simplemente adaptando los baños individuales existentes y actualizando la señalización.

AB 3216: Teléfonos celulares

Conocida como la Ley de Escuelas Libres de Teléfonos, esta exige que todos los distritos escolares públicos, las escuelas autónomas y las oficinas de educación del condado adopten políticas que limiten o prohíban el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes durante la jornada escolar.

La nueva ley limita el acceso de los estudiantes a los teléfonos inteligentes en horario escolar. Crédito: Kiichiro Sato | AP

Fue promulgada como ley para abordar la preocupación por las distracciones de los estudiantes en el aula, el ciberacoso y la salud mental de los niños y jóvenes.

Los distritos escolares tienen la flexibilidad de diseñar sus propias normas específicas con la participación de la comunidad, pero la ley establece exenciones estándar para casos de emergencia, necesidad médica o planes de educación especial.

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Las juntas escolares están legalmente obligadas a revisar y actualizar estas políticas cada cinco años para garantizar que sigan satisfaciendo las necesidades de los estudiantes.

AB 1084: Cambio de nombre y género

Simplifica el proceso para actualizar los nombres legales y los registros civiles de acuerdo con la identidad de género.

Para los adultos, y para los menores con el consentimiento de ambos padres vivos, los tribunales deben autorizar el cambio de nombre sin audiencia en un plazo de seis semanas a partir de la presentación de la solicitud, se eliminan por completo las objeciones externas para los adultos.

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Si la petición de un menor carece del consentimiento unánime de los padres, se deberá notificar al padre o madre que no la firmó, y solo se programará una audiencia si este presenta una objeción oportuna basada en una causa justificada.

La ley elimina el requisito administrativo de que los solicitantes deban presentar su sentencia judicial oficial para cambios de identificador de género ante el Registro Estatal o el secretario del condado dentro de los 30 días posteriores a su emisión.

AB 727: Líneas directas de ayuda

La ley exige que las tarjetas de identificación estudiantil en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades públicas de California incluyan el número de teléfono de The Trevor Project, una línea directa líder de ayuda en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+.

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La norma se basa en la ley de tarjetas de identificación para la prevención del suicidio de California de 2018, al añadir un recurso específico y de apoyo para los estudiantes LGBTQ+, muchos de los cuales se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental por el acoso verbal, físico y en línea.

SB 848: Procedimientos ampliados para la prevención del maltrato infantil

Es una ley integral de seguridad estudiantil promulgada para prevenir el abuso infantil y reprimir la mala conducta del personal escolar en los ámbitos de educación primaria y secundaria, tanto públicos como privados.

La norma amplía la definición de “informante obligatorio” en el ámbito escolar para incluir a contratistas, miembros de la junta directiva y padres voluntarios que interactúan con los estudiantes fuera de la supervisión directa de los padres.

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Todas las escuelas deberán adoptar políticas escritas estrictas con respecto a los límites profesionales entre adultos y estudiantes, y brindar capacitación anual obligatoria sobre prevención del abuso infantil a todo el personal y a los voluntarios.

Se prohíbe a las escuelas contratar a cualquier persona condenada por delitos graves específicos dirigidos a menores e inicia una base de datos estatal para dar seguimiento a las quejas e investigaciones de mala conducta grave por parte de empleados.

SB 598: Ley de Privacidad para Personas Transgénero

La ley amplía las protecciones de confidencialidad fundamentales para las personas que solicitan ante el tribunal el cambio legal de su nombre, género o identificador sexual para que coincida con su identidad de género.

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La legislación vigente solo mantenía la confidencialidad de estos registros judiciales para menores de edad, y ahora extiende las mismas protecciones a todos los solicitantes, independientemente de su edad, y prohíbe que cualquier persona o entidad privada externa publique los registros en línea.

Esta ley permite a los solicitantes, tanto pasados como futuros, mantener sus registros en privado y establece que la identidad de una persona transgénero es información personal íntima protegida por el derecho a la privacidad.

También permite a las personas demandar a particulares por daños y perjuicios y costos judiciales si sus registros confidenciales se divulgan indebidamente.

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