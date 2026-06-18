Legisladora de California impulsa proyecto de ley contra tiendas por redadas de ICE

Una legisladora de California impulsa un proyecto de ley que propone que las tiendas minoristas rindan cuentas por su presunta participación en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se llevan a cabo desde junio de 2025 en Los Ángeles y el sur de California.

La propuesta, dirigida contra la cadena de tiendas Home Depot, cuenta con el apoyo de grupos de activistas comunitarios, en particular de la ciudad de Monrovia.

La iniciativa es promovida en memoria del hispano Carlos Montoya, de 52 años, quien falleció después de ser atropellado mientras huía de una redada de agentes de ICE en la tienda Home Depot en Monrovia, en agosto de 2025.

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“Estas empresas tienen la responsabilidad corporativa de garantizar la seguridad de sus clientes y de los trabajadores temporales, que desempeñan un papel fundamental en su economía”, declaró la senadora Sasha Renée Pérez, del Distrito 25 de California.

La senadora Pérez propone el Proyecto de Ley SB 1103, conocida como la Ley REPAIR, que exigiría a las grandes cadenas de tiendas dedicadas a las mejoras para el hogar que informen públicamente sobre las actividades de control migratorio que se llevan a cabo en sus instalaciones.

El proyecto de ley también considera que se divulguen sus políticas sobre el intercambio de datos de vigilancia y las interacciones de sus empleados con las autoridades federales de inmigración.

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La propuesta SB 1103 exigiría a las empresas que proporcionen al fiscal general del estado la documentación relacionada con dichas actividades al recibir una citación administrativa.

“Lo que pedimos es transparencia sobre cómo se utilizan esos datos. Pedimos que, cuando se produzcan redadas en instalaciones como esta, esa información se haga pública“, explicó la senadora Pérez.

Un portavoz de la cadena de tiendas Home Depot aseguró que las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración no les notifican sobre sus operaciones.

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“No hemos sido notificados de que se vayan a llevar a cabo actividades de control migratorio, ni participamos en dichas operaciones”, aseguró el portavoz de las tiendas minoristas.

El representante de Home Depot dijo que, legalmente, la cadena no puede interferir con las agencias federales de seguridad, ni impedirles el acceso a sus tiendas y estacionamientos.

“No estamos coordinando con ICE ni con la Patrulla Fronteriza (CBP), y no otorgamos acceso a nuestros lectores de placas a las fuerzas del orden federales. Estas cámaras se utilizan para detectar y prevenir robos, así como para proteger la seguridad de nuestros clientes y empleados”, agregó el portavoz.

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El fallecimiento de Carlos Montoya, que ocurrió el jueves 14 de agosto de 2025 durante una redada, desató la indignación por las acciones de los agentes de ICE y el presunto vínculo de la tienda Home Depot de Monrovia con la agencia federal de inmigración.

“Se benefician de nuestro dinero. Se quedan con nuestro dinero. La gente compra en estas tiendas y lo mínimo que pueden hacer es ser honestos con sus clientes, ser honestos con las comunidades”, dijo el director ejecutivo de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado.

De acuerdo con funcionarios de la ciudad de Monrovia, Montoya intentó huir de un operativo de ICE en la tienda Home Depot y entró corriendo al Freeway 210, cerca de Evergreen Avenue en dirección este, donde fue atropellado.

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Los servicios de emergencia trasladaron al hombre hispano de urgencia a un hospital local, pero falleció más tarde.

Carlos Montoya era originario de Guatemala y llevaba cinco años viviendo en Estados Unidos. De acuerdo con amistades del centroamericano, era un hombre dedicado al trabajo y comprometido a enviar dinero a sus cuatro hijas que viven en Guatemala.

“Recordar a mi tío también significa actuar. Significa reconocer que lo que le sucedió a nuestra familia jamás debería haber ocurrido”, expresó Rocío, sobrina de Carlos Montoya.

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El Proyecto de Ley SB 1103 sería presentado ante el comité judicial de la Asamblea de California.

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