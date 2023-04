Juan Osorio le promete a Francisca de Despierta América un papel en su próximo proyecto

No es un secreto para nadie que Francisca, conductora de Despierta América, anda tras un proyecto que le permita demostrar los dotes que ya sabemos que tiene como actriz. Resulta que ahora el propio ex de Niurka Marcos, Juan Osorio, le dijo que podría llegar a cumplir su sueño.

En un clip que publicó la revista People en Espanol, se puede ver a Juan Osorio viendo en un celular una parte de lo que dijo Francisca al aire en el show de Univision, Despierta América que le había mandado mensajes al productor para actuar. Pues él le respondió y parece que la cosa pudiese concretarse.

“Que bueno que por este medio puedo decirte que voy a hacer un casting y que en mi siguiente proyecto estarás trabajando. Ya vi ahí que me has mandado mensajes y no lo he leído pero prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío y con un personaje. Yo creo que tú debes hacer de villana. Debes ser una buena villana vas a ver. Es una promesa”, concluyó Juan sobre Francisca.

Por supuesto, la misma conductora y ganadora de Nuestra Belleza Latina lo publicó en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje para el ex de Niurka Marcos: “Omg!! Ay Dios mío! Lo veo y no lo creo! Qué manera de empezar la semana. Siiii!!!! Gracias! Dios siempre nos escucha señores!! Gracias @juanosorio.oficial por este mensaje. Atesoro esta promesa en mi corazón…”.

Pero además, la dominicana también volvió a dejar claro que ese es uno de sus grandes sueños: “Hiciste mi día! Espero que pronto podamos trabajar juntos. Trabajar en una de tus producciones uff sería fuera de serie para mí. Un sueño!! Te mando un abrazote y aquí estoy lista para esa gran oportunidad….”.

Recordemos que Francisca es una inmigrante que llegó a Nueva York sólo con una maleta cargada de sueños. Además viene de un origen muy humilde. A eso se le suma la discriminación que ha enfrentado desde el inicio por su color de piel. Pero en medio de todas esos obstáculos, la dominicana ha cumplido sueños importantes.

Es una de las latinas más reconocidas por su trabajo dentro de la televisión hispana en los Estados Unidos. También ganó NBL que le abrió puertas y la colocaron en el lugar de una de las latinas más bellas del entretenimiento. Se casó con un hombre maravilloso que la convirtió en mamá. Es un orgullo dominicano en varios festivales que se celebran.

Pero lo mejor de todo es que Francisca es un ejemplo de superación para muchas mujeres hispanas. Así que no dudamos que éste sueño, también lo haga realidad.

