Lucía Méndez revela que se acostó con Luis Miguel cuando el cantante era menor de edad

La reconocida actriz mexicana Lucía Méndez ha roto el silencio después de varios años y ha compartido detalles de su relación amorosa con el famoso cantante Luis Miguel cuando él era adolescente y ella tenía 30 años

Durante una entrevista con el periodista Pepillo Origel, la actriz conocida por sus papeles en telenovelas exitosas como ‘Señora tentación’ y ‘Tres veces Sofía’, confesó que mantuvo relaciones sexuales con el apodado ‘Sol de México’ cuando él tenía 17 años.

Méndez a más de tres décadas de haber culminado el fugaz pero apasionado romance, describió cómo conoció al cantante cuando él todavía no alcanzaba su mayoría de edad.

“Lo veo dorado con madre (a Luis Miguel). Ahora resulta que tenía 17; dorado con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar; entonces sirve el champán y empiezo a tomar. Me pongo un “cuete”, compadre, y me emborracho, solté el cuerpo y me planta un beso. Y me quedo ‘wow’. Me dio un beso riquísimo, obviamente”, contó.

Siguiendo su relato, soltó de qué manera terminaron en un encuentro íntimo luego de emborracharse. “Yo ya media jarra, pues que sucede esa noche; se dio, al otro día desperté y me pregunté ¿Qué estoy haciendo?”, dijo Méndez.

La actriz también reveló que ella misma terminó la relación para empezar una nueva con el productor Pedro Torres. “Anduve con Micky seis meses, fue padrísimo, fue a todo dar, pero de pronto conozco a Pedro un día en unos Estudios Universal, te lo digo sinceramente”, expresó.

La confesión de Lucía Méndez sobre su relación con Luis Miguel ha sido un tema candente en los medios de comunicación porque el cantante según reveló la actriz tenía solo 17 años y ella ya estaba en su tercera década.

