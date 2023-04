Alexis Vega reveló su “amor” del pasado por Cruz Azul, una confesión que no gustará en las Chivas de Guadalajara

En la actualidad, Alexis Vega es la cara principal de las Chivas de Guadalajara. El mediocampista mexicano es el estandarte del Rebaño Sagrado. A pesar de ello, el “Gru” ha tenido algunas declaraciones que no son del agrado de los seguidores empedernidos del conjunto rojiblanco. Alexis Vega reveló su afinidad del pasado con Cruz Azul.

El mediocampista de las Chivas de Guadalajara reveló que toda su familia tenía a Cruz Azul como su equipo. Alexis Vega recordó que formaba parte de la barra de La Máquina e iba a los estadios constantemente a alentar al conjunto Cementero.

“Toda mi familia le iba a Cruz Azul, un tío me llevaba al estadio a los 15 años. Comprábamos nuestro boleto y nos metíamos en la barra de Cruz Azul, duré como un año y medio en la barra de Cruz Azul. Era un pinche aficionado que me quitaba la playera, cantaba, los mosaicos en los estadios, sin playera y lloviendo”, recordó Vega.

Alexis Vega confirma que es más cruzazulino que Miguel Marín.

Alexis Vega y su transparencia al declarar

El “Gru” ya se ha metido en problemas por sus declaraciones. En la última edición del Clásico Nacional, Alexis Vega insinuó que no está “amarrado” al Rebaño Sagrado y que no rechazaría una buena oferta de las Águilas del América. Las declaraciones del azteca generalmente dan mucho de qué hablar, sobretodo entre los fieles seguidores de las Chivas que cuestionan su compromiso con el club. Alexis Vega desaprovechó la oportunidad de aspirar a ser ídolo en Chivas



El delantero mexicano no descartó ir al América en algún momento de su carrera…

