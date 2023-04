Jardinero de Texas Rangers, Josh Smith, envió mensaje desde el hospital tras recibir pelotazo en la mandíbula a casi 90 MPH [Video]

El jardinero de Texas Rangers, Josh Smith, envió un mensaje de tranquilidad y agradecimiento desde el hospital al que tuvo que ser trasladado luego de recibir un lanzamiento a 89 millas por hora en la tercera entrada del juego ante los Orioles de Baltimore el pasado lunes por la noche.

“Gracias a todos los que se acercaron y enviaron oraciones. Estoy bien y espero estar de vuelta en el campo pronto”, escribió Smith en horas de la mañana de este martes en su cuenta oficial en Twitter.

Thank you to everyone who reached out and sent prayers. I’m doing fine & will hopefully be back on the field soon. 🙏🏼 — Josh Smith (@josh_smith8) April 4, 2023

El tuit tuvo más de 200,000 visualizaciones en la plataforma y contó con destacadas interacciones en las respuestas como la del pelotero Willie Calhoun, quien se alegró por el reporte positivo. “Me encanta escuchar esto, hermano”.

Con el encuentro aún igualado a cero carreras en la parte baja del tercer inning y la cuenta en una bola y cero strikes, el pitcher Danny Coulombe enfiló al home con un lanzamiento slider que terminó golpeando al bateador zurdo en el costado derecho de su cara, específicamente en la mandíbula.

Rápidamente Smith giró hacia su izquierda y se desplomó en la caja de bateo agarrándose el rostro con un visible gesto de dolor. La escena fue impactante tanto para los televidentes como los fanáticos presentes en Globe Life Field en Texas.

Scary moment. @Rangers Josh Smith hit in the face on this pitch. Left the game. @NBCDFW pic.twitter.com/kdKFXG4p3K— Pat Doney (@PatDoneyNBC5) April 4, 2023

Luego del pelotazo, el jardinero del conjunto texano pudo ponerse en pie y retirarse del terreno de juego por sus propios medios. Posteriormente, en redes sociales se anunció que el beisbolista fue trasladado al hospital para la realización de pruebas médicas.

Ya en rueda de prensa, el manager Bruce Bochy detalló que los estudios no arrojaron nada grave para Smith. “Entonces, tenemos buenas noticias allí (…) se siente mejor mientras hablo en este momento. Y mañana lo reevaluaremos y veremos dónde estamos”. Bruce Bochy on the Josh Smith injury.

@Rangers | #StraightUpTX | 📺: BSSW pic.twitter.com/JQcmYbNqJ2— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) April 4, 2023

Con la de Josh Smith, esta es la segunda ocasión desde el inicio del Spring Training que un jugador es golpeado en la cara por un lanzamiento. Hace unas semanas durante un partido entre Detroit Tigers y Boston Red Sox, Justin Turner recibió un pelotazo de tal magnitud que necesitó una sutura de 16 puntos. Oh no no no



Awful scene in the Red Sox game as Justin Turner gets hit in the head and immediately goes down.



He’s been removed from the game. Hoping for the best.



pic.twitter.com/Zu3kuqxhlE— Ben Verlander (@BenVerlander) March 6, 2023

