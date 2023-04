Luna rosa de abril 2023: ritual para atraer el amor en esta luna llena

Debido a que ocurre en Libra, signo cardinal de aire gobernado por Venus, el planeta del romance, la Luna llena de abril 2023, conocida como Luna Rosa, es perfecta para practicar nuestros rituales de amor.

La energía de esta lunación estará en su clímax al tiempo que alcance su punto máximo durante la madrugada del próximo jueves 6 de abril. Si tienes un interés romántico, quieres concretar una relación, fortalecer los vínculos con tu pareja o simplemente lucir más atractivo, aprovecha la primera luna llena de la primavera.

Libra es un signo que nos invita a enfocarnos en nuestras relaciones, enaltece nuestro romanticismo y hace más sociables. Cuando la Luna está llena significa que cierra su ciclo, por lo que se asocia con finales de proyectos y liberaciones.

El ritual que reseñamos a continuación es precisamente para liberar viejos pensamientos y hábitos que te impiden gozar de una vida amorosa saludable, así harás espacio en tu ser para recibir las bendiciones románticas que esperas en el próximo ciclo lunar.

Ritual de amor para la Luna Rosa de abril 2023

Los materiales que ocuparás para practicar este ritual son: una vela roja, dos hojas de papel y un bolígrafo de tinta roja. Recuerda que el rojo es el color asociado con el amor y la pasión, por lo que con ellos activaremos la energía del romance.

Planea este ritual para la noche del 5 de abril o la madrugada del 6, cuando los rayos de la luna llena estén en su máxima expresión.

Si deseas agregar más misticismo prende un incienso de rosas para purificar el espacio donde llevarás a cabo el ritual.

Siéntate cerca de la ventana y a la luz de la Luna escribe en uno de los papeles las cosas que te impiden avanzar en el amor, por ejemplo, una mala experiencia que no has superado, inseguridades en ti, malos hábitos, etc.

Prende la vela roja con un fósforo de madera y quema esa hoja mientras sientes cómo te liberas de esa energía negativa.

En la otra hoja escribe lo que deseas atraer, procura detallar las cosas positivas que esperas y ser lo más específico.

Dobla la hoja por la mitad y colócala debajo de la vela roja, deja que se consuma por completo. Cuando lo haga, tira los restos al cesto de basura y la hoja guárdala en tu mesa de noche o cajón de ropa interior hasta que tu deseo se cumpla.

Sigue leyendo:

• Luna llena Rosa 2023: cada signo será desafiado a lograr un equilibrio

• Luna llena Rosa de abril 2023: conoce un ritual que sanará tu corazón

• La semana del 3 al 8 de abril será grandiosa para 3 signos, augura el horóscopo