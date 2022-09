Signo de Libra: lo más positivo y negativo de su personalidad

Los nacidos del 22 de septiembre al 23 de octubre pertenecen al signo de Libra y al igual que cualquiera de sus compañeros en el zodiaco, tiene características en su personalidad positivas y negativas. Estos rasgos son consecuencia de sus cualidades astrológicas.

Pertenece al grupo de los signos de Aire (junto con Géminis y Acuario) que se destacan por ser intelectuales, curiosos, divertidos, simpáticos y con grandes habilidades comunicativas.

Su modalidad, sistema usado para agrupar a los signos según las cualidades influidas por la ubicación estacional, es cardinal debido a que la temporada de Libra siempre ocurre al comienzo del otoño.

Como dato, los signos cardinales nacen con las estaciones del año, por eso su energía tiene que ver con los inicios y son grandes emprendedores de planes, sin embargo, es común que no los lleven hasta el final.

En cuanto a su regente, Venus es el planeta que lo gobierna que al ser el encargado del amor, la belleza y los valores, influye en cómo Libra percibe su entorno. Por eso este signo se asocia a la estética y el romanticismo.

Libra representa el equilibrio debido a que se ubica en la constelación de la balanza (símbolo que lo caracteriza) por eso se dice que es el justiciero del universo y el encargado de encontrar el balance.

Dicho lo anterior, te decimos qué características son las más positivas y negativas de Libra.

Lo más positivo de Libra

Este signo es muy diplomático por lo que es un maestro para resolver conflictos o encontrar puntos medios en opiniones opuestas. De acuerdo con lo dicho por astrólogos en una reseña de PureWow.com, son buenos para motivar a las personas a reconciliarse.

Libra puede hacer que los demás se sientan maravillosos, comprendidos y aceptados porque son pacientes para escuchar y sabios para aconsejar. Encuentra los rasgos más destacables de cada persona de manera que sus elogios son sinceros y verdaderos, no es un adulador de conveniencia.

Las personas Libra, por su energía armónica y equilibrada, son muy queridas por todo el mundo, su personalidad agradable y justa lo convierte en uno de los signos más sociables a quien los amigos nunca le faltarán.

Lo más negativo de Libra

Libra es un signo a quien le disgustar entrar en conflicto, por eso cuando se avecina una discusión o debe enfrentar las consecuencias de un acto, huye. No quieren perder su reputación diplomática y bondadosa, por eso prefiere no entrar en luchas de poder. En los extremos, puede ser un rasgo muy agravante para él mismo porque, con tal de conceder, no expresa lo que piensa o necesita. Es capaz de reprimir sus opiniones, lo cual, puede hacerlo sentir ignorado.

Por otra parte, pueden ser muy indecisos pues suelen sobre analizar las cosas para encontrar el punto medio, por lo cual, no siempre llegan a conclusiones concretas. Otro aspecto negativo de Libra es que pueden ser grandes despilfarradores de dinero, por lo que son tachados de materialistas.

Te puede interesar:

– Qué tan compatible es tu signo del zodiaco con Libra

– Qué cuarzos protectores usar si eres Libra

– Libra como ex pareja: cómo son