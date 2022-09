Qué tan compatible es tu signo del zodiaco con Libra

Las personas que nacieron del 23 de septiembre al 22 de octubre son Libra y tienen una manera muy particular de expresar amor, por lo que no con todos los signos del zodiaco pueden tener química romántica.

El signo de la balanza al ser gobernado por Venus, el planeta a cargo del romance, es dramático, coqueto y adora los detalles, por eso disfruta los nervios de las primeras citas y tiene la paciencia para descubrir qué quiere su pareja.

Sin embargo, a menudo ellos mismos no saben qué es lo que desean o hacia dónde quieren dirigirse, lo que les lleva a perderse en una relación. De acuerdo con Horoscope.com, por eso no son de los que apresuran las cosas, además, es sensible a las críticas y huye de los conflictos.

Por su compleja energía romántica no es compatible con todos los signos del zodiaco. Basados en una reseña InSytle.com, te decimos qué tan bien puede llevarse tu signo con Libra en el amor.

Aries y Libra

En el amor, estos dos signos hablan lenguajes completamente diferentes. Aries ama la competencia y gusta de entablar peleas por diversión, mientras que Libra evita los conflictos a toda costa y es amante de la armonía. Pueden ser compatibles debido a que ambos son amantes de la diversión y si están dispuestos a dejar su naturaleza por el otro.

Tauro y Libra

Tauro es anticuado en el amor, les gusta ser hogareños, anticuados y los planes de fin de semana, mientras que Libra es más sociable, divertido y se deja llevar por el momento. Como ambos son regidos por Venus podrían ser compatibles ya que ambos aman el lujo y el romance.

Géminis y Libra

Ambos signos de aire son compatibles. Libra entiende qué necesita Géminis para sentirse estimulado, lo mismo el signo de los gemelos. Sus conversaciones son altamente gratificantes, comparten ideales y son igualmente alegres.

Cáncer y Libra

Estos dos signos adoran sentirse acompañados, crear una vida hogareña y todos los placeres que conlleva la vida de pareja. Sin embargo, son diferentes en el sentido de que Libra tiene una forma más intelectual de amar, mientras que Cáncer es más emocional.

Leo y Libra

Ambos signos son sociables y tienen el mismo estilo de amar. Cuando están juntos desean ser vistos y llamar la atención, sin embargo, Leo podría sentirse frustrado por la ligereza de Libra, mientras que Libra podría alterarse fácilmente por las órdenes mandonas de Leo.

Virgo y Libra

Si bien Libra puede ser indeciso y frívolo para Virgo, quien también suele ser algo dudoso, pero se le da más sencillo resolver sus problemas, ambos son compatibles porque disfrutan ayudándose mutualmente. Además en el hogar, comparten el mismo sentido de la estética y la limpieza.

Libra y Libra

Libra posee una tendencia natural a luchar contra el compromiso, la toma de decisiones y los conflictos, por lo que una relación entre ambos puede caer en la frialdad y frivolidad.

Escorpio y Libra

Un Escorpio se toma la vida demasiado en serio, no por nada son catalogados como los más intensos del zodiaco, mientras tanto, Libra es más ligero y se preocupa más por impresionar en sociedad. A pesar de sus diferencias, pueden encontrar puntos en común principalmente en la intimidad.

Sagitario y Libra

Una relación entre ambos signos es amistosa y tranquila. A los dos les gusta estar rodeados de personas, entretenerse y emprender aventuras. Por eso son compatibles, el problema es que Sagitario expresa lo que siente sin filtros y puede dañar la sensibilidad de Libra.

Capricornio y Libra

Si bien ambos se respetan mutuamente, Capricornio es más tradicional y estructurado que Libra, por lo que pueden crear mucha tensión en su relación. No obstante, cuando trabajan en un objetivo común se sincronizan perfectamente.

Acuario y Libra

Ambos son sociables y comparten la misma energía mental, después de todo son signos de aire. Es fácil que puedan llevarse bien en una relación porque están en la misma página y se complementan.

Piscis y Libra

En una relación entre ambos signos, Piscis sería la parte pasiva mientras que Libra la parte activa, no obstante, una asociación podría resultar desafiante. Libra se conecta más con el intelecto mientras que Piscis con los sentimientos, pero como ambos son románticos, encontrarían la manera de llevarse bien.

