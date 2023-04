“Tenes que salir a partirte el alma”: Nacho Ambriz manda mensaje a jugador mexicanos que vayan a El Tri en el futuro

Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, entrenador del Toluca, habló tras no ser considerado como entrenador de la Selección de México y aseguró que todos los jugadores que porten la camiseta de El Tri deben “partirse el alma”, esto tras revelar la importancia de un entrenador en un equipo nacional.

En una entrevista exclusiva para TUDN, Ambriz fue claro en contra de los elementos de El Tri actualmente y comparó a cómo era vestir la camiseta del Tri en el pasado, cuando él se colocaba la playera del cuadro nacional para representar a México.

“Voy a pisar callos, y no me importa, yo no veo que tengan un respeto a la camiseta de la selección, tuvimos dos entrenadores que enseñaron a respetarla, a sentir una pasión y me enseñaron que éramos generadores de alegrías y tristezas de un pueblo, cuando te lo metes en la cabeza y en el corazón, tienes que salir a partirte el alma”, dijo el ahora técnico del Toluca.

“Yo veo gente que dice ‘no voy, no me interesa’, cuando veo declaraciones de ‘es que la gente en vez de criticarnos no nos apoya’, voy a lo mismo, si tú desde adentro no transmites hacia afuera, la gente está harta de no ver gente que se parta la ma… en la selección”, agregó el estratega que incluso buscó un puesto como auxiliar dentro del equipo nacional.

Con esto, el entrenador fue claro en contra de los diferentes jugadores de la Selección de México que no han tomado de buena manera los abucheos y los malos comentarios tras el empate 2-2 ante Jamaica en el Estadio Azteca.

Sigue leyendo:

· Chicharito Hernández no estaría contemplado por Diego Cocca para el juego contra Estados Unidos debido a su lesión

· “La afición está molesta”: Néstor Araujo habla sobre los abucheos en contra de la Selección de México

· “Este proceso va a costar”: ‘Tuca’ Ferretti y un mensaje nada alentador para Diego Cocca en la Selección de México

· “Afectan la relación entre la afición y nosotros”: Hirving Lozano culpa a la prensa por abucheos a la Selección de México en el Estadio Azteca