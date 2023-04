El cuello extremadamente manchado del saco de Trump se vuelve viral

En 2017 se dio a conoce que Donald Trump probablemente tenía Trastorno Obsesivo Compulsivo por la forma en que movía repetidamente artículos que se encontraban a su alrededor y la obsesión por la limpieza, pero todo parece indicar que el exmandatario tal vez no tiene TOC porque en días recientes dejó al descubierto que su saco brillaba, pero de suciedad.

Mientras Trump escuchaba los 34 cargos criminales en su contra, en redes sociales se desataba una polémica por lo percudido que estaba el cuello de su saco.

“Creo que puedo oler la imagen”, escribió el usuario @EricVictoriano.

Mientras que el escritor especialista en moda para caballeros y fundador de Put This On, un blog sobre cómo vestirse como un adulto, Dereck Guy recomendó no usar sacos manchados cuando se pare en un tribunal.

El especialista en moda también indicó que la mancha del saco “parece ser de cosméticos” y ofreció algunos tips para su limpieza.

“Los trajes siempre deben lavarse en seco, pero las manchas a base de aceite requerirán una eliminación cuidadosa“, escribió Guy.

Y agregó “no use chaquetas de traje manchadas cuando comparezca ante el tribunal”.

El hilo de Guy en Twitter que tenía la intención de ofrecer consejos de limpieza terminó en una fuerte crítica sobre la mancha.

“Otro consejo importante: no aplique galones de maquillaje barato a base de aceite que se correrá en su ropa. Una onza de prevención vale una libra de cura“. “Otro consejo que siempre me funciona muy bien es simplemente no pintar todo mi cuerpo naranja y amarillo todas las mañanas”. “Otro consejo importante, si no tiene dinero para llevar el traje a la tintorería podría pedirle a su esposa un día antes de su cita que le lave la prenda a mano“, fueron algunos comentarios que recibió la chaqueta sucia de Trump.

