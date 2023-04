Galilea Montijo tiene una doble y este video lo comprueba

La conductora mexicana Galilea Montijo cuenta con una amplia trayectoria en la televisión que, a pesar de sus altibajos, la ha convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo del espectáculo. Por esta razón, para nadie pasó desapercibida la joven que se proclamó la “doble” de la tapatía a través de redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue desde Tik Tok que se viralizó un video en el que se aprecia una fotografía protagonizada por quien para muchos sería la presentadora del programa ‘Hoy’. Sin embargo, vaya sorpresa se llevó el público al darse cuenta de que se trataría de una joven cuyo parecido con la famosa es innegable.

“Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás el día de mi boda”, escribió la doble de la tapatía, de nombre Crimar González, desde su perfil en Tik Tok.

Y es que en el video se ve a la joven enfundada en un flamante vestido de novia, mientras sonríe de oreja a oreja junto a sus padres. El gran parecido a la famosa yace en su amplia sonrisa, mirada miel, piel bronceada y melena castaña que ha caracterizado a la ex reina de belleza desde sus inicios en la televisión.

Tras instar sus seguidores a compartir su opinión, González se volvió el blanco de una ola de comentarios en los que se hizo palpable la sorpresa del público por su similitud con Montijo. Aquí te compartimos algunos de ellos:

“Sí pensé que era Galilea Montijo”, “Yo esperando a que cambiara a la foto de la boda cuando siempre estuvo”, “Idéntica”, “Ah caray! No había leído y dije ‘a poco Galilea se volvió a casar’ hasta que leí que no era ella”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la publicación.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que dicho audiovisual ha generado, Galilea Montijo ha decidido mantenerse al margen y no hacer comentarios al respecto.

