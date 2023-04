¡No Más!, una conferencia anual que empodera a la comunidad latina

Este sábado 8 de abril se realizará la conferencia anual de inmigración titulada “¡No Más!”, la cual ofrecerá una serie de talleres informativos y consultas legales gratuitas, y una feria de recursos.

Ricardo Pérez, abogado civil y presidente de la mesa directiva de Ferias Legales, una organización no lucrativa en Downey que ofrece servicios gratuitos legales a la comunidad, dijo que este evento ha ocurrido por varios años en persona a excepción de dos años debido a la pandemia del Covid-19.

El sábado a partir de las 12 del medio día se realizarán varios servicios como un taller acerca de temas de inmigración, uno explicando los derechos de los inquilinos, otro acerca órdenes de arresto y temas del sistema jurídico criminal, y otro acerca de los derechos de los trabajadores.

Uno de los talleres más esperados en el evento será el taller de inmigración que explicará cómo están las leyes actuales, cuáles son los diferentes tipos de visa disponibles y las opciones para obtener la residencia o ciudadanía.

“Todos van a ser talleres donde la información va a ser general, pero tendremos abogados que van a dar consultas gratuitas individuales y confidenciales para que la comunidad pueda recibir asesoramiento personal”, aseveró Pérez.

Taller migratorio en un evento de años pasados, previo a la pandemia.

El abogado explicó que en este momento es muy importante hablar de todos estos temas porque durante la pandemia todos fuimos afectados, pero no de la misma forma.

“Se decía que todos estábamos en el mismo barco, pero no fue cierto. Unos tenían un barco más pequeño y otros tenían yates. Desafortunadamente nuestra comunidad, en especial la inmigrante, sufrió más”, indicó Pérez.

Con la reapertura, la comunidad va a necesitar asesoramiento ya que distintas leyes que protegieron a muchas personas durante la pandemia ya expiraron, explicó el abogado.

Por esta razón necesitan conocer sus derechos para empoderarse y saber cuándo y cómo pelear.

De indocumentado a juez

El orador principal será el Juez Adán Montalban, quien actualmente es un juez en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Juez Adán Montalban

“El Juez viene de una familia de inmigrantes”, explicó Pérez. “De hecho, nació en el estado de Guanajuato en México y vivió como indocumentado por mucho tiempo en este país. Su carrera como juez y sus logros como fiscal son una inspiración para nuestra comunidad”.

Actualmente el Juez está designado a la corte del Centro de Los Ángeles donde atiende casos criminales.

La conferencia se está realizando en asociación con el USC Latinx Social Work Caucus que son estudiantes aspirantes a ser terapistas y otras entidades como Peace Over Violence, Center for Family Wellness, Roots of South LA Wellness Center, y mucho más.

El evento es completamente gratis para toda la comunidad. Se ofrecerá comida gratuita y se les pide a los asistentes que lleven sus preguntas específicas sobre los temas previamente mencionados; también que lleven documentos pertinentes para recibir el asesoramiento adecuado.

Conferencia ¡No Más!

Lugar: 655 W. 34th Street en Los Ángeles

Horario: 12pm a las 4pm.

Para más información: https://m.facebook.com/FeriasLegales