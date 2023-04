Andrés Guardado no se rinde: el mediocampista mexicano podría mantenerse en Europa

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos con mejor trayectoria en el fútbol europeo. Con 36 años, el “Principito” aún se mantiene en el más alto nivel del fútbol. A pesar de ello, la edad del mexicano invita a que cada mercado de traspasos sea una incertidumbre total. Pero el exfutbolista del Club Atlas sería uno de los pedidos especiales de Manuel Pellegrini.

El Real Betis le ha renovado anualmente el contrato a Andrés Guuardado. El club se ha cubierto las espaldas con un futbolista de tanta veteranía. El vínculo del mexicano con el conjunto español vence en junio de este año, pero el entrenador chileno tendría intenciones de mantenerlo.

Según informaciones del diario AS, Manuel Pellegrini quiere mantener la estructura de su equipo. Andrés Guardado entraría en ese lote principal de futbolistas que no serían prescindibles para la próxima temporada. Además del “Principito”, el chileno también querría mantener a Claudio Bravo y a Joaquín.

¿Seguirá en España? 🇪🇸



Andrés Guardado buscaría seguir en @RealBetis la próxima temporada, a pesar de que tendría ofertas de México y Estados Unidos, según Diario AS. 🤔



El contrato del Principito con los Verdiblancos finalizará en verano de este año. pic.twitter.com/j57GN5Ys0X— TNT Sports México (@tntsportsmex) April 7, 2023

España, un país en el que Guardado entregó todo su fútbol

Andrés Guardado ha jugado 18 partidos en esta temporada. Los compromisos del mexicano le permiten seguir inflando sus números en el fútbol español y puntualmente con el Real Betis. El conjunto Bético es el club en el que el azteca ha jugado más partidos en toda su carrera. Con los duelos de esta campaña, Guardado lleva 191 juegos con el club, además de haber marcado 5 goles y concedido 17 asistencias. View this post on Instagram A post shared by Andres Guardado (@andresgua18)

