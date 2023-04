Jhonny Caz de Grupo Firme asegura que ya tiene la fecha para su boda con su prometido

A más de un año de distancia de que Jonathan Bencomo le pidiera matrimonio a Jhonny Caz, de Grupo Firme, durante un concierto en el Madison Square Garden, y le diera el sí, los fans constantemente se preguntan si ya hay fecha para la boda.

Fue en una entrevista con el famoso personaje “El Escorpión Dorado”, donde el cantante reveló que el año pasado no quiso interrumpir su gira con el grupo, así que decidió posponer planes con su novio.

“Total, el anillo ya me lo dieron y el diamante también” confesó Jhonny Caz, quien añadió que ya hay fecha de boda y será este año, pero no la reveló de manera exacta.

Jhonny Caz contó cómo salió del clóset ante su madre

Durante la misma charla, Jhonny Caz contó su experiencia de cuando llegó con su mamá a presentarle a su primer pareja.

“Le digo oye mama pues fulanito de tal es mi novio y me dice ‘ay que bueno, que bueno que me lo presentas mira yo ya no sabía si si eras, si no, si que, si cual, si como, si que te gustaba, ya con esto descanso’”, recordó el cantante.

Jhonny Caz confesó que su progenitora trató muy bien a su primer pareja sentimental y todo fue muy relajado, sin hacer “dramas”, ni nada por el estilo.

Te puede interesar:

–Eduin Caz de Grupo Firme revela los motivos por los que se separó de su esposa | VIDEO

–Eduin Caz de Grupo Firme habla por primera vez de su separación de su esposa: “Tengo un mes en otra casa” | VIDEO

–Eduin Caz aumenta volumen en sus músculos tras separación de Daisy Anahy | VIDEO