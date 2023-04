Scarlet Ortiz presume su figura de ‘reloj de arena’ en un ajustadísimo vestido metálico | VIDEO

Vaya revuelo causó la actriz Scarlet Ortiz luego de recurrir a su cuenta de Instagram para compartir el flamante atuendo que lució durante un evento, mismo que no solo demostró su buen gusto, también evidenció su figura de infarto.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la famosa de 49 años publicó un breve audiovisual compuesto por varias postales en las que se le ve posar sensualmente desde una locación al aire libre.

Scarlet Ortiz no desperdició la oportunidad de mostrar a detalle el look que portó para una salida nocturna en compañía de algunos amigos. Se trató de un flamante vestido ceñido en acabado metálico que resaltó del resto.

Otro de los elementos que más llamó la atención dentro de su look fue la favorecedora silueta que el modelito le otorgó, pues este se abrazó a sus curvas y dejó al descubierto sus piernas kilométricas.

En cuanto al maquillaje y peinado, la famosa optó por llevar su cabellera pelinegra sobre los hombros, así como un beauty look con sombras neutras y labial rojo que resaltó su piel blanquecina.

No pasó mucho tiempo antes de que Scarlet Ortiz se convirtiera en el blanco de piropos no solo por parte de sus fanáticos, también de algunas celebridades del medio artístico. Tal fue el caso de Alejandra Jaramillo y Aleska Génesis, quienes no dudaron en dedicarle unas palabras de cariño.

“Bella esa #GLADIADORA”, “Perfección pura”, “Así son las Venezolanas de bellas. En cualquier aspecto” “Espectacular” y “Parece de 20 años. Eso si pero hermosísima”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

