Walmart, Target y Costco: qué tiendas y minoristas abrirán y cerrarán en Domingo de Pascua en EE.UU.

Este Domingo de Pascua puede ser un buen momento para hacer algunas compras que tienes pendientes en tiendas como Walmart, Target o Costco; sin embargo, al tratarse de un día festivo para algunas personas, siempre es mejor revisar qué tiendas estarán abiertas y cuáles no en Estados Unidos.

Los horarios en estas fechas pueden ser confusos, pues mientras algunos grandes minoristas permanecen abiertos como cualquier otro día del año, algunos otros deciden dar el día a sus empleados.

Este es el caso de Costco, cuyas tiendas en Estados Unidos permanecerán cerradas durante este Domingo de Pascua y en este mismo sentido Target confirmó que tampoco abrirá.

Por el contrario, los fanáticos de Walmart podrán hacer sus compras sin problemas, ya que sus tiendas estarán abiertas durante la festividad de la Pascua.

Eso sí, los horarios de las tiendas locales pueden variar, por lo que siempre la recomendación será que antes de salir a la tienda revises en los sitios web locales para verificar si tienen aperturas o cierres especiales.

Qué tiendas estarán abiertas el Domingo de Pascua en EE.UU.

Tienes suerte, porque casi todos los mayoristas más importantes del país estarán abiertos este Domingo de Pascua.

– ACE Hardware

– Academy Sports + Outdoors

– Albertsons

– Banana Republic

– Barnes & Noble

– Bass Pro Shops

– Bed Bath & Beyond

– Big Lots

– Cabela’s

– CVS

– Dollar General

– Dollar Tree

– Family Dollar

– GAP

– Guitar Center

– Home Depot

– Ikea

– Menards

– Old Navy

– Petco

– PetSmart

– Staples

– Safeway

– Trader Joe’s

– Ulta

– Walgreens

– Walmart

– Whole Foods Market

La recomendación es revisar el horario de tu tienda local antes de salir de casa.

Qué tiendas estarán cerradas en Domingo de Pascua en EE.UU.

– Aldi

– Belk

– Best Buy

– Burlington

– The Container Store

– Costco

– Dick’s Sporting Goods

– Dillard’s

– H-E-B

– Hobby Lobby

– HomeGoods

– JCPenney

– Joann Stores

– Kay Jewelers

– Kirkland’s

– Kohl’s

– Lowe’s

– Macy’s

– Marshalls

– Michaels

– Party City

– Sam’s Club

– Target

– T.J. Maxx

– Tractor Supply & Co

– Zales

