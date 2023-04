Ivana Knoll, la novia del Mundial, celebra la Pascua con lencería rosada y sus seguidores futboleros reaccionan

El Mundial de Qatar 2022 dejó postales maravillosas y elementos a destacar, tanto dentro como al margen de la máxima cita futbolera. En el entorno del evento quedó la modelo Ivana Knoll, modelo y finalista de Miss Croacia 2016, apodada la “novia del Mundial” por su exposición durante el mes que se celebró.

Casi cuatro meses han pasado desde que culminó la Copa del Mundo e Ivana Knoll sigue explotando al máximo su imagen y exposición a través de redes sociales, acumulando millones de seguidores del fútbol y que quedaron embobados por su belleza en Qatar.

La última publicación de la novia del Mundial fue referente al Domingo de Pascua este 9 de abril. Vestida con una lencería rosada y medias pantis, Ivana le deseó un feliz día a sus seguidores:

“Este conejito se pasa para desearles unas muy… ¡Felices Pascuas!”, dijo la modelo. La publicación acumuló miles de likes y casi 1,200 comentarios de seguidores del fútbol.

Ivana Knoll no publicará contenido explícito

La influencer de 30 años siempre comparte por redes sociales sus rutinas y lo que se encuentra haciendo. Entre todos sus piropos algunos comentarios curiosos resaltaron, como los de aquellos usuarios que le dijeron que faltó en su atuendo las orejas de conejo de Pascua.

Ivana Knoll es asidua en sus redes sociales, principalmente en Instagram. Sus seguidores comentan y dejan sus likes a cada publicación que hace, además de las historias en las que sube su rutina y lo que está haciendo.

A pesar de sus atrevidas fotografías, ha dejado muy en claro que nunca subirá contenido totalmente descubierta y tampoco se creará una cuenta en Onlyfans: “No soy esa clase de gente. Prefiero mantener mi dignidad intacta (…) Me han intentado convencer para abrir una cuenta. No quiero ingresar ahí, no lo haré porque no tomo todo lo que me ofrecen”.

