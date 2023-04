El horóscopo augura un difícil inicio de semana para 3 signos zodiacales

La semana que comienza el 10 de abril será difícil para 3 signos del zodiaco pues deberán enfrentarse a cosas que no deseaban. De acuerdo con predicciones de la astrología, tendrán que prestar atención a lo que salió mal y serán llamados a corregirlo, así que requerirán de coraje, honestidad y sobre todo valor.

La Luna forma este lunes un trígono con Júpiter, si bien es un aspecto armónico desde el punto de vista astrológico, obliga a profundizar en el interior para descubrir aquello que nos causa conflicto y enmendarlo, de lo contrario, podría afectarnos más en el futuro.

Este es el día para enfrentar lo que hemos postergado, enfatizan astrólogos de YourTango.com, principalmente quienes son Cáncer, Virgo y Sagitario.

El horóscopo augura que tu signo se enfrentará a una verdad que es perturbadora, la cual, sabe que existe, pero no quería prestar atención. Una de las fortalezas de Cáncer es su capacidad de autoanálisis, lo que significa que la identificarás inmediatamente.

En este proceso reconocerás que eso no te deja avanzar ni ser la persona que quieres, si deseas cambiar esta perspectiva de ti mismo tendrás que dejar de negar dicha realidad y enfrentarla. Si lo haces la buena noticia es que todo cambiará a partir de ahora.

Reconocerás algo en ti que no habías querido, pero en esta semana se hará más evidente y no podrás ocultarlo más. No es que sea un aspecto negativo, simplemente es una situación con lo que no querías lidiar.

Cualquiera que sea, las predicciones dicen que sentirás una especie de culpa, quizá porque eso que no quieres ver lastimó a un ser querido y te darás cuenta que te equivocaste.

Si bien tu signo es honesto y apegado a la verdad, le cuesta trabajo ser sincero consigo mismo. Esto te ha conducido a negar cosas con respecto a cómo cuidas tu salud y te conduces por la vida, pero en esta semana saldrán a flote.

Cuando se hagan evidentes cambiarán las cosas, la buena noticia es que podrás eliminar esa carga y te sentirás más ligero en adelante.

Sigue leyendo:

• Qué pasará el 11 de abril, el día más afortunado del año para la astrología

• 4 signos del zodiaco abren en abril un nuevo capítulo en su vida

• 3 signos del zodiaco se enamorarán antes de terminar abril