Alan Tacher narra todo lo que vio en la casa de Maribel Guardia durante funeral de Julián Figueroa

El presentador Alan Tacher, a quien todas las mañanas vemos en ‘Despierta América’ y hace unos días viajó a México para estar presente en el funeral de Julián Figueroa, narró ante las cámaras todo lo que vio durante el último adiós del hijo de Maribel Guardia.

Los funerales del joven, quien tenía tan solo 27 años, se llevaron a cabo en la casa de su mamá en el exclusivo barrio de Jardines del Pedregal, al sur de Ciudad de México.

Aunque la misa y todo se hizo de forma privada, con el pasar de las horas han surgido nuevos detalles, tales como los que compartió el esposo de Cristy Bernal durante su presencia en el programa ‘Hoy’, así como durante el enlace que hizo para despierta América.

“La urna preciosa, ahí con las cenizas. Precioso lo que ellos armaron para estar con ellos, no porque sea preciosa la situación. Una fotografía de Julián muy bonita, el dibujo del león chico y el león grande pegado con un masking tape. Están pensando hacer muchas cosas con las cenizas, pero no me corresponde a mí decirlo”, dijo el hermano de Mark Tacher durante su presencia en la emisión de Televisa.

A continuación detalló otros aspectos que vio durante el funeral.

“Estaba Malillany ahí a lado de Maribel. Estaba su familia. Muchos de los hermanos, con los que se decía, que tenía un poco de dificultades Julián por la cuestión de la herencia, estaban ahí. Estaba Juliana, estaba Marcelia inconsolables. Estaba Imelda y la mamá de Imelda, que es una señora maravillosa. Platicamos de muchas cosas, de Julián, de cómo era, de que no le gustaba el conflicto, que quería ve a la familia unida y finalmente unió a la familia, de alguna manera, pero lamentablemente él ya no está”, anotó Tacher en el programa mexicano.

Sobre el mismo tema habló ante las cámaras de ‘Despierta América’:

“Nos dimos un abrazo enorme. Maribel y yo lloramos juntos aproximadamente por un minuto. Un abrazo bien fraternal, bien cariñoso. Ella entre bromas y todo me decía: ‘Qué guapo estás’. Un carrusel de emociones bien distinto”, detalló el presentador.

