Maribel Guardia relata lo que sucederá con las cenizas de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Maribel Guardia ha demostrado ser toda una guerrera ante la inesperada muerte de su hijo, Julián Figueroa. Pues no sólo se hizo presente 48 horas después de su deceso ante las cámaras, a quienes relató todo lo que sucedió y las decisiones que tomará en el futuro cercano sobre sus cenizas.

La famosa actriz de “Corona de Lágrimas”, acompañada de su nuera Imelda Garza Tuñón, ahora viuda de Julián Figueroa, decidió hablar lar razones por las que no se realizó un funeral como se acostumbra.

“No quise hacer nada en la funeraria porque él murió aquí en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduvieran de arriba para abaja. Siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá por eso. Por ello Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que el bebé (hijo de Julián Figueroa) no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”

Y al ser cuestionada sobre el destino que tendrán las cenizas del actor de “Como dice el dicho”, Maribel fue muy clara al respecto, pues señaló que por el momento no está preparada para dejarlo ir de su hogar en Jardines del Pedregal.

Por lo que, hasta ahora, permanecerán en la sala de su casa donde fueron colocados rodeados por las flores que ha recibido la familia tanto de fans como de otros famosos. Esto sucederá durante un tiempo debido a la actriz dijo no estar lista para tomar otra decisión.