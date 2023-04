Migrante mexicana: de empleada de empaques a dueña de su propia boutique online

Cuando en 2005, Berenice Carrillo llegó a Los Ángeles, dejando atrás La Huacana, su pueblo en el estado mexicano de Michoacán, venía con todo el propósito de trabajar duro, pero jamás cruzó por su mente que años más tarde crearía un negocio y en medio de una pandemia.

“Yo tenía mi empleo en una empacadora. Siempre trabajé en empacadoras de ropa o material para hospitales. Hasta en la costura me tocó trabajar, haciendo camisetas”.

Pero 2019, Berenice se lesionó la mano izquierda y luego de una cirugía al nervio carpiano, dejó de trabajar.

“Me apunté a estudiar inglés y me dediqué al hogar, y en eso se vino la pandemia”.

Berenice está casada con Carlos Rúa, y tiene dos hijos, Isabella de 9 años y José Julián de 20 años.

Platica que fue el encierro y el estrés lo que la puso a pensar en qué hacer.

“No podía tener un trabajo bajo presión y necesitaba generar dinero desde la casa. Me sentía deprimida porque toda la vida había trabajado. Se me ocurrió ponerme a vender ropa para hombre, y posteaba (publicaba en las redes sociales) las cosas que vendía”.

Gracias a Dios – dice – que le fue bien; y lo mejor de todo es que descubrió que le gustaba vender.

Berenice Carrillo, crea su propia tienda virtual. (Cortesía) Berenice Carrillo es la modelo de sus prendas. (Cortesía)

Así fue como abrió su boutique online de venta de ropa, pero ahora enfocada en la mujer; y la bautizó como La Bere Boutique, la versión corta de su nombre.

“Busqué desarrollar un negocio en el que tuviera que cargar cosas pesadas, y comencé en un momento que nadie quería salir de su casa. Yo mando la ropa por paquetería. Les llega en 2 o 3 días”.

Dice que cuando las clientas se acercan, trata de darles ideas de cómo combinar las prendas de ropa, y les pregunta para qué ocasión quieren el vestuario.

“Les explico el material y les doy los detalles”.

Berenice promueve sus modelos en las redes sociales, y muchas veces ella misma los modela y las promueve.

“Me gusta el modelaje, y la ropa que vendo es una buena oportunidad para que la gente vea cómo se ve”.

¿Qué hace diferente su boutique online de los grandes almacenes de ropa que también venden en línea?

“La diferencia principal es que yo tengo conexión directa con mis clientas. Les doy a cada una su importancia. Me hablan y me dicen lo que necesitan. Muchas no tienen tiempo para andar en las tiendas, y para ellas es mejor comprar en línea desde la comodidad de su casa”.

Y recuerda que en este país trabajamos mucho y la gente no tiene tiempo de andar de compras.

“A diferencia de las grandes tiendas donde también pueden ordenar en línea, a mí me pueden hacer preguntas y tener una respuesta directa”.

Antes de crear su boutique online, dice que en sus redes sociales promovía comida y recetas de cocina saludable y también daba tips para bajar de peso porque ella ama el ejercicio.

“Ahí fue donde les anuncié que ahora iba a vender ropa”.

Berenice Carillo es la modelo de sus prendas se venta. (Cortesía) Berenice Carrillo disfruta mucho su negocio. (Cortesía)

La manera cómo opera su negocio, es que después de que la cliente le dice lo que quieren comprar, le pagan por la mercancía y el envío, y ella les manda la orden.

“Voy a cumplir tres años con mi boutique y hasta este momento, no he tenido una clienta que me diga que los pedidos no eran lo que esperaban. Yo creo que se debe a que soy muy honesta con lo que vendo”.

Considera que la clave de su éxito ha radicado en ofrecer a sus clientas, ropa de tendencia de buenos materiales y a precios accesibles.

“Lo que yo vendo no es barato, pero tampoco caro, sino que está a un precio medio”.

En la actualidad – cuenta – que tiene clientas en todo Estados Unidos.

Y su pequeña boutique se ha convertido en su motivación diaria.

“Me encanta y la disfruto mucho. Siempre despierto pensando, vamos a ver qué nos tiene el día de hoy”.

Dice que su experiencia de vida la ha hecho animar a otras mujeres que no tienen trabajo a emprender su propio negocio.

“Trato de motivarlas a trabajar en línea”.

Comenta que lo que ayuda mucho en los negocios y que para que ella ha sido fundamental, es el trato al cliente.

“Una buena actitud hace toda la diferencia y te ayuda a generar una buena química con tu cliente”.

Berenice dice que su sueño es crecer más y convertirse en una empresaria en Estados Unidos.

“Mi siguiente paso es abrir un sitio web de La Bere Boutique, porque ahora solo vendo a través de las redes sociales, pero quiero aprender más de las nuevas tecnologías para emplearlas en mi negocio”.

Y aunque nunca pensó que un día tendría su propia tienda virtual, cree que se aventuró porque ya lo trae en los genes, ya que su familia en México, es propietaria de abarrotes.

“Yo vine a Estados Unidos a trabajar y hacer crecer compañías que no eran mías, pero este país es de oportunidades, y por eso siempre le aconsejo a mi hijo y a todas las mujeres que sean independientes y que abran su propio negocio, aunque sea de algo pequeño como postres, pero que se lancen”.

Encuentras los modelos de Berenice, en Facebook como: La Bere Boutique y en Instagram bajo: la_bere_boutique.