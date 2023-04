Reportan desaparecida a una joven residente de Texas luego de viajar al norte de México

El secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, reveló que las desapariciones de personas que viajan de Estados Unidos a México es un problema alarmante, pues han sido varios los casos registrados, y una víctima más se sumó a esta lamentable lista.

Se trata de una joven de 20 años residente de Mission, Texas, identificada como Bionce Amaya Cortez, quien decidió viajar al estado de Nuevo León, en el norte de México, por motivo de las vacaciones de Semana Santa.

Sin embargo, sus seres queridos ya no supieron más de ella, por lo que su hermana recurrió a las redes sociales para reportar la desaparición y, mediante una publicación en Facebook acompañada de una fotografía, solicitó la ayuda de cualquier persona que pudiera brindar información sobre el paradero de la joven.

“Por favor, si saben algo déjenme saber y mándeme mensaje. Soy su hermana y la última vez que se comunicó con mi mamá fue en la noche el domingo y ya después no le entran los mensajes, se tenía que regresar a Mission el lunes temprano”, se puede leer en el post.

“Sus amistades dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, en Mexico, y que no recuerdan muy bien que ropa tenía puesta. Sea lo que sea, ya van para los dos días que no se comunica con nadie, y ella siempre se aseguraba de eso”, agregó su hermana en el mensaje.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió el reporte de búsqueda, asumiendo que la fecha de desaparición estimada fue el pasado jueves 6 de abril.

Tras la falta de comunicación, la familia trató de contactarse con las personas que acompañaban a Bionce Amaya Cortez ese día, puesto que son originarios de China, Nuevo León, y pasó la tarde con unos amigos en Montemorelos, pero ninguno de sus acompañantes parece haber tenido problemas además de ella.

En entrevista con Efe, la madre de la joven, Flor Esthela Cortez Garibay, señaló que su hija viajó al municipio de China para pasar unos días de descanso y visitar a los familiares que tienen en ese sitio.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.

Flor teme que su hija haya sido víctima de un delito porque todas las personas que se supone andaban con ella están en sus respectivos domicilios y Bionce Amaya es la única desaparecida.

“Cada una de las personas que iban con ella tienen historias diferentes, uno dice que ella ya no regresó de Montemorelos, otros dicen que ella pidió que la bajaran en una calle”, detalló.

Cabe recordar que este no es el único caso similar que se registra en ese municipio, pues el pasado 25 de febrero desapareció un grupo de tres mujeres, también residentes de Texas, identificadas como Maritza Trinidad y Mariana Pérez Ríos, así como Dora Alicia Cervantes Sáenz. Hasta la fecha no se tiene noticias de ellas.

