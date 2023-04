Celine Dion anuncia nuevas canciones y su participación en una película tras revelar su enfermedad

Luego de revelar a finales de 2022 que padece síndrome de persona rígida, Celine Dion regresó al público. La cantante lanzó su nuevo sencillo ‘Love Again’ que será la banda sonora de la película que llevará el mismo nombre y que ella protagonizará junto a Sam Heughan y Priyanka Chopra.

El material musical es parte de un álbum también con ese nombre que cuenta con cinco canciones nuevas de la diva del pop y será lanzado el próximo 12 de mayo. Mientras que el filme llegará a los cines el próximo 5 de mayo, según anunció el equipo de trabajo de Celine en sus redes sociales.

“¡NUEVA CANCIÓN ALERTA! Disponible ahora, “Love Again”, la canción titular de la película. Marquen sus calendarios: 5 de mayo, la película se estrena en cines y 12 de mayo el álbum completo, incluyendo 5 nuevas canciones de Celine, estará disponible!”, escribieron acompañado de una promoción de la película.

“Puedes pensar que tu mundo se está acabando, pero no será así. Puedes pensar que debes rendirte, pero no lo haces. Porque no tienes que mover una montaña, solo sigue moviéndote. Cada movimiento es una nueva emoción. Y no tienes que encontrar las respuestas, solo sigue intentándolo”, dice el coro del tema ‘Love Again’ según la traducción.

‘Love Again’ es su primer álbum tras anunciar que padece la extraña enfermedad neurológica y marca como la música nueva de Celine Dion, quien había lanzado ‘Courage’ en 2019.

Sobre la película, será la primera vez que la cantante participe como actriz en un proyecto, aunque la canción de ella ‘My hearth will go on’, se convirtió en el sinónimo del filme ‘Titanic’.

“Me divertí mucho haciendo esta película. Y tener el privilegio de aparecer con los hermosos y talentosos actores Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan en mi primer largometraje es un regalo que apreciaré para siempre”, dijo Dion en un comunicado.

El síndrome de la persona rígida que padece la cantante canadiense es una enfermedad muy rara que provoca espasmos musculares y afecta actividades cotidianas como caminar, comer, hablar o cantar.

