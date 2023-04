Cuál es la mejor ropa interior que debes  usar para evitar infecciones

La mayoría de las mujeres amamos la ropa interior cómoda y linda, pero no todas las prendas íntimas son iguales en cuanto a nuestra salud vaginal, según los ginecólogos.

Las pantys están en contacto directo con la zona genital de las mujeres, por lo que es necesario prestar especial atención al escoger y usar une prenda adecuada.

Existe el caso de algunas mujeres que padecen de vulvitis, que es una inflamación en los pliegues de la piel fuera de la vagina) o vaginitis crónica (inflamación de la vagina) y deben dormir sin pantys.

Hay otros casos como aquellas que usan ropa íntima muy ajustada al hacer ejercicio. Si la tela de la panty no absorbe o expulsa el sudor, es muy probable que se produzca una infección.

Qué causa las infecciones vaginales

Las infecciones vaginales son más común de lo que podemos creer. El desaseo es una de las primeras razones por la que se puede originar una infección.

Todos los extremos son malos. Tanto no limpiar como usar una rutina inadecuada, puede alterar el pH de la vulva causando irritación, enrojecimiento y otras molestias.

Cuando tomas demasiados antibióticos por mucho tiempo puedes eliminar bacterias que son vitales para la zona V. Estas son las responsables de mantener el pH equilibrado.

También puedes presentar infecciones por irritación debido a cambios en las condiciones de la piel y si tienes relaciones sexuales con quien tenga infección de algún tipo.

Cómo escoger la ropa interior ideal

Según gineco-obstetra Katerina Shkodzik, MD y asesora médica la mejor ropa interior para la salud vaginal es la que se ajusta pues la comodidad es la clave.

“Es importante que la ropa interior no sea apretada (…) Además del hecho de que [la ropa interior ajustada] puede no ser cómoda, puede generar más humedad y calor, irritar la piel y hacer que el área de la vulva/vaginal sea más propensa a las infecciones”, dijo para Well and Good.

En cuanto a la tela, mientras más transpirable sea, mejor. La mayoría de los ginecólogos recomienda usar algodón o lino. Estas telas son transpirables, absorbentes y pueden ayudar a mantener esa zona fresca y seca.

El bambú, el modal y el cáñamo también son excelentes opciones transpirables. Si no lo son, crearán un entorno menos que ideal para el crecimiento de bacterias.

Debido a que el exceso de humedad puede causar un crecimiento excesivo de bacterias y potencialmente provocar una infección, los ginecólogos aconsejan buscar telas que absorban la humedad.

