Selena Gomez rompe el internet con una selfie en la que mostró sus voluptuosos atributos

Luego de convertirse en la mujer más seguida de Instagram, Selena Gomez no ha dejado de estar en la mira de sus 411 millones de seguidores, razón por la que para nadie pasó desapercibida su más reciente publicación. ¡Aquí te contamos todos los detalles sobre la candente selfie!

La estrella de “Only Murders in the Building” se dejó ver con un beauty look sutil, pero cargado se sensualidad gracias al labial rojo que portó. Además, recogió su larga melena castaña en un moño bajo que dejó al descubierto sus facciones.

Sin embargo, fue el coqueto juego de ángulos que Selena Gomez realizó al capturar su fotografía la que se robó la atención del público y desató una ola de comentarios bajo la publicación.

“No estaba preparada para despertarme con esto”, “Selena cada vez más libre y sin miedo a los haters”, “Cuando abres tu cámara frontal por accidente, pero eres hermosa”, “Eso queen”, “Cada día más bella” y “Belleza natural”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la ex estrella de Disney se vuelve el tema de conversación por alguna de sus fotografías en redes sociales. Y es que recientemente, Gomez rockeó un look al natural y sin una gota de maquillaje con el que reafirmó el mensaje de amor propio que promueve. De igual forma, el público recibió con los brazos abiertos su mensaje de empoderamiento y aceptación.

