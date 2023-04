Temporada de impuestos: 7 consejos de último minuto si todavía no haces tu declaración

La temporada de impuestos 2023 está en su recta final y el 18 de abril es la fecha límite para que la mayoría de los contribuyentes envíen su declaración al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y eviten multas y el cobro de intereses.

Si es tu caso y todavía no has enviado tu declaración, aquí te damos siete tips que te ayudarán a prepararla y a que evites complicaciones que puedan dejarte fuera de la fecha límite, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.

Recuerda que siempre será mejor que decidas solicitar una extensión al IRS, antes de decidir no enviar tu declaración de impuestos, pues puedes ganarte multas y el cobro de intereses.

7 tips de último minuto para declarar impuestos

1.- Todavía no has presentado tus impuestos

Es normal, hay una gran cantidad de razones por las que hasta ahora no has comenzado a preparar tu declaración de impuestos.

Pero esto no importa, lo primero que debes saber es que todavía tienes tiempo para hacerlo de una forma rápida y sencilla.

Si estás dentro del 70% de los trabajadores asalariados con ingresos de hasta $73,000 dólares al año, puedes usar la herramienta gratuita Free File del IRS y si consideras que puedes hacerlo solo, ahí mismo encontrarás todos los formularios que necesitas.

2.- Cuánto tiempo tengo para declarar impuestos

Este es un dato clave, pues presentar tus impuestos a tiempo evitará que el IRS te envíe multas y te cobre intereses.

Sin embargo, debes saber que hay varias fechas que por distintas circunstancias cambiaron dependiendo del estado en el que vives.

La que debes tomar como base es el 18 de abril, que es la fecha límite general para todos los contribuyentes en Estados Unidos.

Lo más importante es que esta fecha también aplica para los impuestos que tengas como adeudos.

3.- Es mejor una declaración electrónica

Si quieres ganar tiempo y tener tu reembolso de impuestos lo más pronto posible, lo mejor es que optes por hacer tu declaración electrónicamente.

Desde que la temporada de impuestos comenzó, el IRS ha recomendado a los contribuyentes que opten por hacer sus declaraciones electrónicas, pues les ahorran trabajo y son más rápidas de procesar.

Sin embargo, si decides enviar tu declaración de impuestos en papel, debes tener en cuenta que los empleados del IRS tendrán que cargar tus datos de forma manual, lo que implica un 22% de tasa de error.

Además, lo más importante es que, con la fecha límite tan cerca, debes asegurarte que el matasellos en el sobre en el que envíes por correo tus documentos debe especificar una fecha máxima del 18 de abril.

De lo contrario, el IRS considerará que tu declaración fue enviada fuera de tiempo y te enviará una multa.

4.- Es mejor el depósito directo que el cheque postal

El IRS ha reiterado que la mejor forma de obtener el reembolso de impuestos en tiempo es a través de un reclamo de depósito directo.

Para indicarle al IRS que deseas un reembolso por depósito directo debes especificarlo en el momento en el que haces tu declaración.

Este paso se hace en el formulario 1040, para declaraciones individuales básicas, y se especifica en la línea 35, en donde deberás especificar tus datos bancarios.

5.- No dejes pasar los créditos tributarios y deducciones

El IRS hace una diferencia entre los créditos tributarios y las deducciones, ambas pueden beneficiarte y también ser parte de tu reembolso de impuestos.

Lo primero que debes saber es que el IRS considera una deducción estándar que, para este año, fue de $12,950 dólares para contribuyentes solteros y de $25,950 dólares para parejas casadas.

Por otra parte, están los créditos tributarios, los cuales te ayudan a reducir el monto que tendrás que pagar el IRS de impuestos, pues también pueden sumar a tu reembolso de impuestos.

Los más usuales de ser reclamados son el Crédito Tributario de Ingreso al Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Cuidado de Niños y Dependientes.

6.- Qué pasa si no envío mi declaración de impuestos

Nunca va a ser una buena idea, simplemente no hacer tu declaración de impuestos, pues el IRS te enviará multas por hacerlo tarde y por los impuestos que debas, además de que puede cobrarte intereses.

Lo más importante es que si tu fecha límite es el 18 de abril, pongas todo tu empeño en enviar tu declaración de impuestos.

El segundo paso es que te pongas en contacto con el IRS antes de la fecha límite y expliques por qué no puedes cumplir con el pago de tus adeudos, es muy probable que obtengas un plan de pagos.

7.- Cómo pedir una extensión al IRS

Todavía estás a tiempo de pedir una extensión de impuestos al IRS, pero debes hacerlo máximo el 18 de abril y para eso necesitarás enviar el formulario 4868.

Pero no solo se trata de enviar el formulario, sino que tendrás que pagar lo que consideras que tendrías que pagar de impuestos, el dinero adicional será regresado en un reembolso.

La solicitud de extensión te dará hasta el 16 de octubre próximo para que envíes tu declaración de impuestos.

