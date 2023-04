Chocan dos aviones en aeropuerto de la Ciudad de México; autoridades no reportan lesionados

Dos aeronaves, uno de Delta Air Lines y otro de Aeroméxico, estuvieron involucradas en un choque mientras circulaban por las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por fortuna, nadie salió herido.

De acuerdo con el primer reporte del AICM, el choque ocurrió en tierra ya que las aeronaves involucradas estaban en las calles de rodaje B y D del aeropuerto, por lo que se detuvieron momentáneamente las operaciones en las pistas donde sucedió el accidente.

#AICMInforma Dos aeronaves en tierra, entre calles de rodaje B y D, tuvieron un impacto entre la punta de ala de una y el estabilizador horizontal de la otra, sin ocasionar daño a persona alguna. Las autoridades correspondientes iniciaron investigación para determinar las causas. — @AICM_mx (@AICM_mx) April 17, 2023

Ante el percance, las autoridades del aeropuerto precisaron que ya iniciaron la investigación para saber las causas del accidente que afectó a la tripulación, pues tuvieron que ser trasladados a otro avión para cumplir con su traslado; Delta, con destino a Nueva York y Aeroméxico a Chihuahua.

Los primeros reportes indican que los aviones involucrados tuvieron únicamente daños materiales ya que el choque ocurrió entre la punta de ala de uno y el estabilizador horizontal del otro.

Al momento del impacto, según los primeros reportes, un avión estaba detenido en la pista de rodaje en espera de indicaciones, cuando el otro lo impactó al incorporarse a la misma pista.

Los pasajeros captaron algunas imágenes de cómo quedó la aeronave y las compartieron en redes sociales, ya que empezaron a preguntarse qué había ocurrido. Well, my plane just hit another plane on the way to the runway and we won’t be taking off. Come on, @Aeromexico!! How do you not have something in place to keep something like this from happening? Photo from another passenger’s phone across the aisle. pic.twitter.com/5VHHaAjWJr— Gigi Scoles (@GigiScoles) April 17, 2023

Este incidente ocurre horas después de que el AICM informó que los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) llevaría a cabo la modernización del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) de la pista 05R-23L, sin que hubiera afectaciones en la seguridad de los aterrizajes y despegues de aeronaves.

Sigue leyendo:

• Helicóptero Black Hawk del ejército de Japón que transportaba a 10 tripulantes se estrella en el océano

• VIDEO: Conductor se desmaya y estrella su camioneta con avión con destino a Los Ángeles en aeropuerto en México

• Cierran la base aérea en Maryland, casa del Air Force One, por falsa alarma de “tirador activo”