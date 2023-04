“No es muy inteligente”: Edson Álvarez fue fuertemente criticado por la prensa en Países Bajos por su actuación en Ajax

El mediocampista mexicano Edson Álvarez ha estado en boca de los aficionados del Ajax tras ser suspendido con el conjunto de Ámsterdam, motivo por el cual no estará ante el PSV Eindhoven en la Eredivisie. Sin embargo, esto no es todo, pues la prensa de Países Bajos también se encargó de darle un recado al azteca.

El encargado de tundir al jugador fue el analista Kenneth Pérez, quien utilizó el programa Voetbalpraat de ESPN Países Bajos, para hablar sobre la última amonestación que sacó Álvarez y que provocará que no pueda jugar ante los ‘Granjeros’, y según él, no fue muy “inteligente” para su carrera en los Países Bajos.

Además, el mismo Pérez explicó con un tono de burla que ‘él no quiere adaptarse’ al equipo, algo que también consideró como poco ‘inteligente’, mientras que cerró su ataque ante el mexicano enfatizando que su baja ante PSV no será fundamental.

“Luego también dice después que no puede y no quiere adaptarse. Eso no es muy inteligente para tu desarrollo como futbolista, ¿verdad?”, señaló Pérez, quien luego explicó como es que “tampoco es que el Ajax se tenga que ir a Eindhoven sin Álvarez con las rodillas temblorosas. Se pretende que sea muy intenso que Álvarez no juegue contra el PSV”, concluyó.

Ajax y PSV jugarán un duelo de alto impacto el domingo 23 de abril en la Eredivisie, lo que nos dará un partido ante el segundo y tercero del torneo, respectivamente, siendo así una oportunidad de oro para ingresar a la previa de la UEFA Champions League la próxima temporada.

