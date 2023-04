Qué errores de decoración son más comunes en el baño según el Feng Shui

Una de las habitaciones del hogar que suele tener más errores en la decoración de acuerdo con los preceptos del Feng Shui es el baño. ¿Sabías que una mala elección de los adornos en esta habitación puede debilitar la energía vital de la casa y tener un efecto negativo en la prosperidad?

Es posible que no le prestemos la suficiente atención al baño a pesar de ser uno de los sitios más importantes del hogar. No solo efectuamos nuestras necesidades básicas como seres humanos, también es donde nos aseamos. La ducha simbólicamente representa “quitarse” las energías negativas, así que es importante conocer cómo tener un buen Feng Shui en este sitio.

A continuación, te decimos qué errores solemos cometer con más frecuencia en el baño según el Feng Shui.

No incluir un tapón en los desagües

La energía vital o chi se asocia con el agua, por lo que simbólicamente podríamos tener fuga de prosperidad si no ponemos un tapón en los desagües del lavabo y la ducha. Cada que no uses el desagüe hay que mantenerlo tapado, así no se escapará la energía.

Espejos en mal estado y sin iluminación

Espejos rotos, sucios, manchados o demasiado viejos afectarán la autoestima porque el Feng Shui los asocia con la imagen. Hay que procurar que nuestro reflejo no se vea obstaculizado ni estropeado. En cuanto a la iluminación, debe permitirnos ver con claridad y sin dificultades.

Desorden en el baño

El desorden es tan malo para el Feng Shui que la simple presencia de objetos fuera de su sitio puede provocar flujo negativo de energía. Evita tener las toallas sin acomodar, ropa sucia en el suelo y elije un espacio específico para tus cosas de aseo personal.

Consejos para tener un buen Feng Shui en el baño

Coloca un activador de energía

Si deseas convertir tu baño es otro elemento más para atraer la prosperidad coloca activadores como una vela, una planta natural o aromatizantes.

Procura que los espejos no reflejen el inodoro

Los espejos tienen el poder de amplificar la energía y los ambientes que los rodean. Si refleja el inodoro podría crear un desequilibrio porque representa fuga de energía puesto que el agua se va en forma descendente.

Evita humedades

Las humedades simbolizan falta de prosperidad, así que procura mantener bien ventilado el baño. Se recomienda abrir la puerta y ventanas de la casa para que reciba el fresco matutino. Si aparece humedad, deberás repararlas cuanto antes.

