Ronda Política: Heather Hutt se queda con el asiento de Ridley-Thomas

La votación 11 contra 1 en el Concejo de Los Ángeles para dejar temporalmente a Heather Hutt como concejal por el distrito 10 en reemplazo del exconcejal Mark Ridley-Thomas, condenado por corrupción, no estuvo exenta de polémica.

La concejal Mónica Rodríguez, quien en los últimos meses ha demostrado que no se deja mangonear ni sigue línea, fue el voto solitario en contra, ya que pedía se convocara a una elección especial para que las voces de los residentes se escucharan como acaba de pasar en el distrito 6 para elegir a la sucesora de Nury Martínez.

Sin embargo, el presidente del Concejo, Paul Krekorian desoyó los comentarios de Rodríguez y otros, argumentando que una elección especial salía muy cara, como $8 millones.

No pocos líderes civiles consideran que la concejal Hutt llevará ventaja a la hora de elegir al concejal que finalmente se quedará en el distrito 10, ya que ha declarado que hará campaña por el asiento. Pero vámonos despacio, por ahora será concejal hasta diciembre de 2024, que es el tiempo que le quedaba a Ridley-Thomas.

Nos preguntamos si la abogada coreana-americana, Grace Yoo, quien le dio muchos dolores de cabeza a Ridley Thomas durante su campaña para concejal, volverá a lanzarse por el distrito 10 que aunque es el que tiene la mayor población afroamericana de Los Ángeles, también cuenta con muchos votantes de origen coreano.

Recordemos que a Hutt la puso nada menos que Nury Martínez, como concejal interina.

El concejal Kevin de León quien votó a favor del nombramiento de Hutt la primera vez, no votó en esta ocasión a favor de renombrarla, no porque no quisiera, sino porque cayó enfermo. Esperemos que no haya sido por el impacto de la noticia de que el asambleísta Miguel Santiago lo quiere desbancar.

Extraoficialmente sabemos que KDL le iba a dar el voto a Hutt.

¿Ustedes piensan que Hutt tendrá ventaja sobre cualquier otro candidato en la elección de 2024? Lo cierto es que en política, la tragedia y la miseria de unos, en este caso de Ridley-Thomas es un regalo del cielo para otros, llámese Heather Hut.

¿Quién hubiera imaginado que el padrino político de los afroamericanos en Los Ángeles, MRT iba a purgar prisión, y que la primera latina en ser presidenta del Concejo de LA, Nury Martinez, jamás podría aspirar a un cargo y ahora está desaparecida políticamente. Qué locura, dos políticos prominentes, perdieron todo su poder e influencia en un abrir y cerrar de ojos.

El concejal Hugo Soto Martínez hace alianza con el concejal Tim McOsker. (Cortesía)

Quién diría

Nadie se imaginó que a pocos meses de asumir el cargo, el concejal Hugo Soto Martínez, quien en campaña pedía a gritos que se le quitaran fondos al Departamento de Policía de Los Ángeles, se acabaría por aliar con un concejal con una trayectoria totalmente diferente a la suya, nada menos que con Tim McOsker, quien fuera abogado cabildero del sindicato de policías conocido en inglés como Los Angeles Police Protective League (LAPPL).

Ambos concejales se han unido en un intento por reformar al comité civil que disciplina a los policías, porque les parece que es demasiado indulgente con los oficiales, y que no es justo ni transparente. Por supuesto, el sindicato de policías se opone a dicha reforma, pero el jefe del LAPD, Michel Moore la apoya. La alianza Soto-McOsker no deja de llamar la atención.

De entre dos latinas: Imelda Padilla y Marisa Alcaraz saldrá la próxima concejal por el distrito 6 de Los Ángeles. (Cortesía)

Triste participación

Los resultados electorales confirmaron lo que se veía venir, que Imelda Padilla y Marisa Alcaraz pasaron a la segunda ronda electoral por el distrito 6 del Concejo de Los Ángeles para el 27 de junio.

Lo triste de la elección fue ver la baja participación de los votantes, de entre 11 y 12%; y entre los latinos fue peor, solo votó el 5%.

Hay quienes aseguran que en la elección de junio, cualquiera de las dos latinas puede ganar. ¿Ustedes qué creen?